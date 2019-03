Cão pastor entra em autoestrada atrás do camião que levava as suas ovelhas para o matadouro

Quando o dever chama, mesmo que numa estrada perigosa, Piqué, o cão pastor, não falha. No dia em que as ovelhas que protegia desde que era cachorro foram postas numa carrinha e levadas para um matadouro, Piqué entrou na autoestrada AP7 e correu atrás delas, na tentativa de as proteger. Só parou quando a Guarda Municipal de Fogars de la Selva, Barcelona, o apanhou após o alerta dos condutores. A história foi partilhada nas redes sociais da polícia. E está a dar a volta a Espanha.

Não se sabe como é que Piqué conseguiu entrar autoestrada dentro e correr durante vários quilómetros antes de ser apanhado por equipas de manutenção da Guarda Municipal. Sabe-se, isso sim, que o cão pastor tentava apenas cumprir o dever que lhe foi dado desde que nasceu: cuidar e proteger este rebanho, que agora estava destinado a ser abatido num matadouro ali perto. O dever do cão pastor não foi totalmente cumprido, mas, pelo menos, Piqué foi resgatado a tempo e escapou sem ferimentos.

Na publicação em que conta a história de Piqué, a Guardia Civil deixou um recado: “Os animais nunca param de nos surpreender e vale a pena, por esta e outras histórias semelhantes, fazer um esforço para melhorar as vidas deles”. Mas também deixou um pedido: “Ainda no outro dia fizemos uma publicação na qual aconselhávamos a necessidade de manter os seus cães bem seguros e usamos, por exemplo, o desempenho protagonizado por este lindo cãozinho na estrada”.

