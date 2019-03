David Neres foi convocado pela primeira vez para a seleção mas não reconheceu o número e não atendeu

David Neres teve uma semana em cheio. O extremo do Ajax ajudou os holandeses a eliminar o Real Madrid da Liga dos Campeões e, na mesma semana, foi chamado pela primeira vez à seleção do Brasil. O jogo com o Real acabou por ditar quem ocupava uma das vagas na lista. O ala merengue Vinicius saiu lesionado e em lágrimas do relvado e não está em condições de representar o escrete. O substituto acaba por ser o “carrasco” David Neres… que não atendeu as duas primeiras chamadas da seleção.

Segundo o De Telegraaf, Neres não reconheceu o número de telemóvel que o chamava insistentemente na passada sexta-feira. Quem lhe ligava pretendia falar com ele ainda esse dia e acabou por enviar uma mensagem. Só assim acabou por reconhecer o número. “Depois de ver esse mesmo número entre as minhas mensagens do WhatsApp, vi quem era e liguei imediatamente de volta. Era a seleção brasileira a informar que tinha sido convocado”, disse o atacante do Ajax. David Neres está então disponível para o duplo compromisso da seleção canarinha, no dia 23 de março com o Panamá e no dia 26 com a República Checa.

Com apenas 22 anos, o extremo admite ser “a melhor semana enquanto jogador de futebol”, mas confessa que as coisas poderiam ter corrido de outra forma em janeiro. “Se tivesse ido para a China [o Guangzhou Evergrande ofereceu 45 milhões ao Ajax por Neres], podia não ter recebido este convite”, confessou. Formado no São Paulo, o brasileiro é o terceiro jogador mais caro da história do Ajax. Os holandeses pagaram 12 milhões de euros aos brasileiros pelo avançado.

À eliminação do Real Madrid e à chamada para representar o seu país juntaram-se ainda mais dois golos marcados este domingo. O Ajax venceu o Fortuna Sittard por 4-0 e David Neres foi fundamental, marcando o segundo e o terceiro golos. Ainda assim, o Ajax continua em segundo, a cinco pontos do PSV, mas com um jogo a menos.

