Encontrada caixa negra do avião da Ethiopian Airlines que se despenhou

A caixa negra do avião da Ethiopian Airlines, que se despenhou este domingo, foi recuperada pelos investigadores no local, noticiou a televisão estatal etíope esta segunda-feira. As causas do acidente ainda não são conhecida, mas o piloto pediu para voltar para trás.

Num tweet, a companhia aérea detida pelo governo etíope refere que foram recuperados tanto o registo digital dos dados de voo como o gravador de voz do cockpit.

Accident Bulletin no. 6

Issued on March 11, 2019 at 01:40 PM Local Time

The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered. — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 11, 2019

De acordo com informações divulgadas pelo Flightradar24, os dados do voo da Ethiopian Airlines mostram uma instabilidade na velocidade vertical do avião Boeing 737 MAX 8 após a descolagem, algo que indica semelhanças com o acidente de outubro do ano passado — quando um avião do mesmo modelo caiu na Indonésia. Na altura, os dados da caixa-negra da aeronave da Lion Air mostraram que os pilotos tentaram contrariar o sistema automático de segurança que obrigava o avião a descer.

Este domingo, o avião partiu do aeroporto de Adis Abeba, capital da Etiópia, com destino à capital queniana, Nairobi, mas caiu poucos minutos depois da descolagem matando todos os ocupantes — 157 pessoas. Entre as vítimas estão 149 passageiros de mais de 35 nacionalidades diferentes. Entre as vítimas estavam também 19 delegados das Nações Unidas que iriam participar numa cimeira da ONU dedicada ao ambiente, na capital queniana.

A acidente aconteceu por volta das 8h44 (5h44 em Lisboa), cerca de seis minutos após a descolagem. O piloto apercebeu-se dos problemas, comunicou dificuldades e pediu para regressar. Teve autorização para essa manobra, mas já não conseguiu controlar o avião e acabou por cair perto da cidade de Bishoftu, a 62 quilómetros de Adis Abeba.

O avião tinha chegado no domingo de manhã da África do Sul, esteve parado durante mais de três horas no aeroporto e foi autorizado a partir sem nenhuma indicação de falhas técnicas, explicou o diretor executivo da Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam.

Depois da queda do Boeing 737 MAX 8, a Ethiopian Airlines decidiu imobilizar toda a frota deste modelo. A Cayman Airlines, das Ilhas Caimão, e quatro companhias chinesas fizeram o mesmo. Na Indonésia, as companhias Garuda Indonesia e Lion Air vão ser inspecionadas. Norwegian Air shuttle, a Air Italy e mais quatro companhias estão a acompanhar a situação e em contacto com a Boeing. Há pelo menos 14 outras companhias que usam estes modelo. A lista completa foi divulgada pela BBC.

Continuar a ler