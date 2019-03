Uma bebé morreu e outras 6 pessoas ficaram feridas num incêndio na Amadora

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira de manhã num prédio habitacional na Amadora. O fogo fez um morto e seis feridos, três dos quais estão em estado grave, avança o Correio da Manhã.

A vítima mortal é uma bebé de um ano de idade. Dos seis feridos, três estão em estado grave e os restantes são feridos ligeiros. Entre os feridos graves, está outra criança de um ano que foi transportada para o hospital por inalação de fumos e algumas queimaduras, avança o Correio da Manhã. Os feridos graves foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra e para o Hospital Santa-Maria. Quanto aos feridos ligeiros estão ainda no local a serem avaliados.

O fogo ocorreu no rés-do-chão de um edifício de três andares, segundo o Notícias ao Minuto. Não é claro que os feridos sejam todos do mesmo apartamento.

O alerta para o fogo foi dado pelas 7h18 e às 8h20 já estava extinto.

No local estiveram 24 operacionais acompanhados por oito veículos dos bombeiros, PSP e viaturas de emergência médica. O local está vedado e os pais da vítima mortal estão a receber apoio psicológico do INEM. As causas do incêndio são para já desconhecidas. A Polícia Judiciária está a caminho do local.

(Em atualização)

