Lexus perde a cabeça. Ou melhor, o tejadilho

A Lexus decidiu finalmente “retirar” o tejadilho ao coupé LC, para expor um cabrio que reúne o melhor de dois mundos, pois alia às linhas agressivas do desportivo da Lexus as de um elegante descapotável.

Denominado LC Convertible Concept, o novo descapotável colheu reacções positivas de todos os visitantes com que tivemos oportunidade de conversar, o que se compreende, uma vez que retoma tudo o que o LC coupé tem de bom. Uma carroçaria com 4,77 metros de comprimento e uma generosa distância eixos de 2,87 m, o que deixa antever uma habitabilidade interessante para quem se senta atrás.

Se bem que a Lexus não se tenha desdobrado em informações a propósito do protótipo, que em breve vai deixar de o ser, o motor do LC Convertible deverá continuar a ser o que equipa o LC 500h,ou seja, o 3.5 V6 a gasolina de 300 cv. Paralelamente, o modelo híbrido conta com uma unidade eléctrica com uma potência máxima de 180 cv, sendo que o somatório de ambos está limitado a 360 cv, uma vez que a bateria que o alimenta é de reduzida capacidade.

Se o Convertible mantiver o nível de prestações do coupé, a velocidade máxima rondará os 250 km/h, para os 100 km/h ficarem para trás ao fim de apenas 5 segundos. Contudo, este dinamismo não impede o Lexus de anunciar um consumo médio de 6,5 litros/100 km, a que corresponde emissões de 148 g de CO 2 /km, o que num país com a nossa fiscalidade pode ser uma agradável surpresa.

Contudo, nada impede a Lexus de montar no LC Convertible o motor 5.0 V8 que também usa no LC coupé. Sem recorrer a soluções híbridas, esta versão conta com 477 cv e uma caixa automática de 10 velocidades. Isto permite-lhe atrair os potenciais clientes esgrimindo argumentos como 270 km/h e 0-100 km/h em 4,7 segundos. É claro que, neste caso, o consumo dispara para 11,5 litros, mas a realidade é que não se pode ter tudo…

