Lusa e Efe unidas em projeto sobre “Histórias ibéricas” de coesão europeia

As agências de notícias Lusa e Efe, de Espanha, iniciaram este mês um projeto de cooperação informativa, com vista a mostrar os resultados da política de coesão europeia e o impacto nas vidas dos portugueses e espanhóis.

Denominado “Histórias ibéricas de coesão europeia“, este projeto, que se vai prolongar durante um ano e se realiza com financiamento da Direção de Política Regional da Comissão Europeia (DG Regio), vai dar atenção às iniciativas destinadas a promover o desenvolvimento das zonas fronteiriças entre ambos países.

Em destaque estarão projetos enquadrados no programa de cooperação Interreg VA Espanha-Portugal (POCTEP) para o desenvolvimento da maior fronteira da União Europeia (UE).

Nesta parceria, as duas agências de notícias vão aproveitar os seus múltiplos canais, incluindo os seus ‘websites’ e redes sociais, para divulgar casos concretos do que a Europa faz pelos cidadãos dentro dos objetivos do programa POCTEP 2014-2020.

Potenciar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas, promover a adaptação à mudança climática em todos os setores, proteger o meio ambiente e promover a eficiência dos recursos e melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública são as metas do programa.

Durante um ano, a Lusa e a Efe vão dar destaque a 24 histórias com uma “perspetiva humana” (doze de cada lado), em formato de grande reportagem e multimédia.

Além disso, serão elaboradas perto de uma centena de notícias sobre outros exemplos do bom uso da política de coesão europeia na transformação do dia a dia dos cidadãos.

Esta associação entre as duas agências de informação inclui a organização de um debate sobre a coesão europeia na Península Ibérica, no qual vão participar líderes e especialistas nestas questões de Bruxelas, Madrid e Lisboa.

A iniciativa “Histórias ibéricas” culminará com a elaboração e divulgação de um vídeo com o resumo das principais notas do projeto, do qual será extraído um apontamento audiovisual para partilha nas redes sociais.

Continuar a ler