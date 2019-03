Mickael Carreira, Matias Damásio e Calema atuam em Vila Velha de Ródão

Mickael Carreira, Matias Damásio e Calema são cabeças de cartaz da Feira dos Sabores do Tejo, evento promovido pela Câmara de Vila Velha de Ródão, de 28 a 30 de junho, para promover e valorizar os produtos locais.

“A Feira dos Sabores do Tejo procura dar a conhecer o que de melhor se faz no concelho em termos de atividades, serviços e produtos, numa perspetiva integrada que põe em evidência o turismo, a economia, a gastronomia e a cultura da região”, refere, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

O evento, promovido pela Câmara de Vila Velha de Ródão, apresenta uma programação diversificada e variados expositores, sendo que o certame tem-se também distinguido nos últimos anos por levar a Vila Velha de Ródão alguns dos principais artistas do panorama musical nacional, tradição que a autarquia pretende manter.

No dia 28 de junho, o cabeça de cartaz do certame será Mickael Carreira e, no dia seguinte, um sábado, o grande destaque no palco principal do certame é a presença do músico angolano Matias Damásio.

A Feira dos Sabores do Tejo encerra no dia 30 de junho, com a atuação dos Calema, uma dupla composta pelos irmãos Fradique e António Mendes Ferreira, naturais de São Tomé e Príncipe e que residem em Portugal há dez anos.

