Oficial: Luís Neto confirmado como reforço do Sporting (a partir do verão e a custo zero)

É oficial: Luís Neto, internacional português de 30 anos que está desde 2013 nos russos do Zenit, vai ser reforço do Sporting a partir do próximo verão, tendo assinado um contrato que será válido por três temporadas. O defesa, primeiro reforço leonino para a época 2019/20, chega a custo zero a Alvalade e foi anunciado no mesmo dia em que um antigo central verde e branco, Demiral, volta a ser associado à Juventus, depois dos turcos do Alanyaspor terem exercido a cláusula de opção no empréstimo garantido em agosto com a SAD do Sporting (3,5 milhões) e cedido aos italianos do Sassuolo no início deste ano.

Formado nas camadas jovens do Varzim (de onde é natural), Neto cumpriu as primeiras temporadas como sénior na Póvoa na Segunda Liga, tendo passado depois para o Nacional em 2011, onde fez a estreia no principal escalão nacional. Bastou uma época para despertar a atenção de clubes estrangeiros, assinando depois pelo Siena, da Serie A italiana. Mais um ano, mais uma saída, desta vez para a Rússia: o central reforçou o Zenit, clube pelo qual tem ainda hoje contrato e onde esteve à exceção de 2017/18, quando foi cedido por empréstimo aos turcos do Fenerbahçe para ter mais minutos.

