Para apanhar um espião temos que pensar como um espião

Se gostou de “Blacklist”, “Segurança Nacional” ou “Blindspot”, não pode perder a nova série da FOX, com Jennifer Carpenter e Morris Chestnut nos principais papéis. ‘The Enemy Within’ estreia no próximo dia 13 e promete muita ação e drama, numa série de investigação que o levará a pensar como um verdadeiro espião.

Erica Shepherd (Jennifer Carpenter) é uma antiga agente da CIA e foi condenada a prisão perpétua por traição aos Estados Unidos da América. Com uma mente brilhante, Erica sempre foi a melhor operacional da Agência, mas numa operação perigosa tudo correu mal: teve de escolher entre a vida da sua filha ou revelar as identidades dos espiões que com ela trabalhavam.

O amor de mãe falou mais alto e a sua ação acabou por determinar a morte de vários companheiros da CIA. A partir daí foi considerada a maior traidora da história moderna norte-americana e, numa prisão de alta segurança, passa os seus dias desejando vingar o que lhe sucedeu.

Esse dia acaba por chegar quando o agente do FBI Will Keaton (Morris Chestnut) a vai visitar à prisão e pede-lhe ajuda para encontrar um evasivo criminoso que ela conheceu em tempos. Mas esta parceria não será fácil, aliás foi precisamente Keaton que a prendeu anos antes e por isso a relação entre os dois é, desde logo, conflituosa.

A vontade de fazer justiça começa a trilhar a ligação entre os dois e, no desenrolar da história, vamos percebendo que ambos têm motivações bem distintas para apanhar esse criminoso. Uma coisa é certa: têm que unir esforços e, sobretudo, sabem que para apanhar um espião vão ter de pensar como um verdadeiro espião.

Conheça o elenco completo THE ENEMY WITHIN Jennifer Carpenter – Erica Shepherd

– Erica Shepherd Morris Chustnut – Will Keaton

Will Kelli Garner – Kate Ryan

Kate Ryan Raza Jaffrey – Ali Ziai

Ziai Cassandra Freeman – Jaqueline Pettigrew

Um caminho tortuoso

É neste caminho que segue o guião deste thrilher psicológico que nos vai mostrando as várias camadas das personalidades dos dois protagonistas. Erica, conhecida do público por ter interpretado Debra Morgan, a irmã do mais adorado serial killer da televisão, “Dexter”, não é só uma antiga agente da CIA, mas também uma mãe desesperada em busca de justiça.

Além de Carpenter e Chestnut, também estão no elenco Raza Jaffrey (“Code Black”), Kelli Garner (“O Aviador”), Sophia Gennusa, Noah Mills (“The Brave”), James Carpinello (“The Blacklist”) e Cassandra Freeman (“Luke Cage”), que junto dos protagonistas vão dar tudo no apoio aos dois operacionais na sua busca pela justiça.

A série é assinada por Ken Woodruff, responsável por êxitos como “O Mentalista” e “Gotham”, terá 13 episódios e arranca quarta-feira, dia 13 de março, às 22h15.

