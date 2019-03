Argélia. Buteflika anuncia que não se vai recandidatar à presidência

Abdelaziz Buteflika, Presidente da Argélia, anunciou que não se vai candidatar a um quinto mandato nas eleições do próximo mês. O anúncio foi feito através de uma carta dirigida à nação, onde também informou que as eleições marcadas para o dia 18 de abril foram adiadas. Abdelaziz Buteflika, de 82 anos, regressou este domingo de Genebra, onde estava hospitalizado.

O anúncio surge no momento em que milhares de pessoas, principalmente estudantes, estão há três semanas nas ruas para exigir que o líder argelino não se recandidatasse. “Não haverá eleições presidenciais a 18 de abril”, escreve o presidente. “A Argélia está a passar por uma fase sensível na sua história”, acrescentou, citado pelo El País.

Buteflika está num estado de saúde debilitado desde 2013 e desde esse momento não fala em público. Nos últimos dias, juízes, autoridades religiosas e a central sindical juntaram-se aos protestos contra a sua recandidatura.

A Presidência da República também avançou que irão ser feitas mudanças no Governo, anunciando uma conferência nacional que será responsável pela reforma do sistema político e pela elaboração de um projeto de uma nova Constituição antes do final do ano.

Continuar a ler