Theresa May tem “acordo melhorado” para o Brexit. UE não pode aprisionar o Reino Unido no “backstop” da Irlanda

Theresa May, a primeira-ministra britânica, diz que chegou a um “acordo melhorado” para o Brexit, na sequência de um encontro com Jean-Claude Juncker, em Estrasburgo. O anunciou foi feito na noite desta segunda-feira por David Lidington, número dois do governo, e depois confirmado por May e Juncker em conferência de imprensa.

Em causa está um novo documento que será acrescentado ao acordo de saída principal, negociado entre a União Europeia (UE) e o Governo britânico. Tendo em conta as reservas levantadas por vários deputados britânicos (que chumbaram a proposta de acordo na Câmara dos Comuns) sobre o backstop — o mecanismo de salvaguarda para impedir a criação de uma fronteira entre as Irlandas — o novo documento dá assim “garantias legais” de que este mecanismo de salvaguarda, se vier a ser aplicado, não poderá manter o Reino Unido nele indefinidamente.

A estratégia passa pela introdução de um mecanismo legal que permite “que a outra parte possa sair” do backstop se uma das partes agir “de má fé”, como explicou Jean-Claude Juncker. Contudo, o presidente da Comissão Europeia deixou um aviso: “Às vezes na política há segundas oportunidades”, reconheceu. Mas acrescentou que “não haverá uma terceira”.

As alterações anunciadas esta noite em Londres chegam numa altura em que Theresa May tenta reunir apoio de última hora ao acordo do Brexit que vai ser apresentado e votado na terça-feira. Numa tentativa de equilibrar as duas partes do documento, David Lidington afirmou que o novo acordo confirma que a União Europeia não pode aprisionar o Reino Unido no backstop, ou recuo, irlandês: “Isso seria uma violação explícita dos compromissos juridicamente vinculantes que ambos os lados concordaram”, explica David Lidington.

Segundo David Lidington, o acordo, a que o número dois do governo adjetivou de “melhorado”, será apresentado aos parlamentares esta terça-feira e que esse será o único acordo a ser sugerido.

(em atualização)

