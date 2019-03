Vídeo que mostra um alegado abuso sexual de R Kelly a menores entregue à polícia

Foi entregue à polícia norte-americana um vídeo que mostra um alegado abuso sexual do cantor R. Kelly a raparigas menores. As imagens fora encontradas por um homem da Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando este estava a rever uma cassete de um concerto do cantor norte-americano, avança o jornal The Guardian.

Após as recentes acusações sobre a suspeitas de crimes de abusos sexuais, alguns deles envolvendo menores, o cantor poderá ter agora mais uma prova contra si. Gary Dennis, o homem que encontrou as filmagens, e a sua advogada e representante das mulheres que acusam o cantor, Gloria Allred, deram uma conferência de imprensa este domingo em Nova Iorque a dar conta do sucedido, mas sem divulgar detalhes específicos da gravação. Gary Dennis afirmou que não pode ter “100% de certeza” de que o homem do vídeo seja R. Kelly.

Ainda durante a conferência, Gary Dennis explicou como encontrou as imagens e referiu que quando se deparou com a situação ficou “enojado e horrorizado”. Segundo Dennis, as alegadas vítimas eram afro-americanas e pareciam menores, já que não aparentavam ser desenvolvidas.

Para minha surpresa e choque, R. Kelly aparecia nas filmagens, mas não num concerto. Em vez disso, ele estava a abusar sexualmente de raparigas afro-americanas menores de idade”, contou Dennis.

A advogada de Dennis revelou ainda que o seu cliente não tem qualquer relação com R. Kelly e que “não tem ideia” de como ou quando o vídeo lhe chegou às mãos, refere a BBC.

Perante a notícia, um dos advogados do cantor de 52 anos, Steve Greenberg, apontou a falta de certeza de Gary Dennis e garantiu que o homem do vídeo não pode ser o seu cliente.

[R. Kelly] nega que esteja em filmagens com raparigas menores de idade”, garantiu Steve Greenberg, um dos advogados do cantor norte-americano.

O advogado acrescentou ainda que a pergunta que deveria ser feita é: “Porque é que estas pessoas têm em sua posse filmagens de VHS que acreditam ser de pornografia infantil e o que é que as autoridades vão fazer perante isto?”

Caso estas acusações venham a ser provadas, R. Kelly enfrenta três a sete anos de prisão por cada crime. Ainda esta semana, o cantor esteve envolvido em problemas com justiça, após ter sido detido na quarta-feira por não pagar pensões de alimentos no valor de 161 mil dólares (cerca de 140 mil euros) à ex-mulher Andrea Lee, de quem tem três filhos.

O norte-americano, cujo verdadeiro nome é Robert Sylvester Kelly, tem sido alvo de acusações por este tipo de crimes há mais de duas décadas, mas até agora nunca nenhum chegou a ser provado. Em 2008, chegou a apresentar-se em tribunal por alegadamente ter filmado abusos sexuais com crianças. Num desses vídeos o cantor apareceria a urinar sobre uma jovem menor de idade, mas o juiz não conseguiu identificar a vítima, e, por isso, o cantor foi ilibado por falta de provas.

