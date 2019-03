Zidane, novamente apresentado no Real Madrid: “Quero pôr o clube onde deve estar”

Zidane está de regresso ao comando técnico do Real Madrid: nove meses depois de ter surpreendido Espanha e o mundo ao, apenas cinco dias depois de se sagrar tricampeão europeu, decidir deixar o clube merengue. Seguiu-se Lopetegui, despedido em outubro; Solari subiu da equipa B à equipa principal e sai agora pela porta pequena. Pelo meio, o Real Madrid já foi eliminado da Liga dos Campeões e da Taça do Rei e está a 12 pontos do Barcelona e da liderança da Liga espanhola. Depois de muito se ter falado da possibilidade de um regresso — mas de José Mourinho –, é Zidane quem volta mesmo a Madrid e ao Santiago Bernabéu para tentar recuperar uma equipa em défice de qualidade, motivação e resultados: e, sobretudo, prepará-la para a próxima temporada, onde a margem de erro será inferior a zero.

“Sei que é um dia especial para todos e estou muito feliz. Isso é o mais importante. Como dizia o presidente, estou muito feliz por voltar a casa. Sei que vão fazer perguntas e não tenho muito mais a dizer que não isso, estou feliz por voltar. Quero trabalhar outra vez e pôr este clube onde ele deve estar. A única coisa que me interessa é começar a trabalhar amanhã”, disse Zidane na conferência de imprensa de apresentação realizada esta segunda-feira no Santiago Bernabéu.

Questionado sobre o que mudou desde o dia 31 de maio, altura em que anunciou que não permaneceria no comando técnico do clube merengue, o técnico francês explicou que acreditava que “o clube e o plantel precisavam de uma mudança depois de ter vencido tudo”. “Naquela altura, era o que pensava. Volto agora porque o presidente me chamou e, como gosto muito do presidente e gosto muito do clube, aqui estou. O mais importante é isso. Depois de nove meses tenho vontade de voltar a treinar. No final da temporada, a mudança era o que era bom para todos”, acrescentou Zidane, que assinou contrato com o Real Madrid por três temporadas e vai voltar a estrear-se já no próximo sábado, contra o Celta Vigo.

“É uma grande responsabilidade. Sabemos que toda a gente que está aqui gosta muito do clube. Sou apenas mais um. Gosto de futebol, gostei com este emblema e esta camisola. Ganhei muitas coisas mas sou apenas mais um neste clube. Não me esqueço de tudo aquilo que ganhámos mas também não me esqueço das coisas que fiz mal. Perdemos a Liga e perdemos a Taça do Rei. Ganhámos a Champions mas sei onde estou e a vida é assim. Há coisas boas e más. Há que aceitá-lo. A minha ambição e o que sinto por este clube não me vão deixar parar. Vou dar tudo aquilo que tenho para voltar a pôr a equipa bem”, explicou o treinador, que falou em espanhol e em francês durante a conferência de imprensa longa e com muitas perguntas, incluindo algumas sobre Cristiano Ronaldo e um eventual regresso do avançado português a Madrid que Zidane desviou ao sublinhar que “este não é o momento” para falar do assunto.

