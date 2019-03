As lágrimas de Georgina e o festejo do filho na noite do “hat-trick” de Ronaldo

Cristiano Ronaldo marcou. Voltou a marcar e marcou uma terceira vez. O hat-trick do português não só deu a vitória à Juventus esta terça-feira, que passa agora para os quartos de final da Liga dos Campeões, como fez a noite dos fãs. E entre as muitas imagens da performance de Ronaldo frente ao Atlético de Madrid que ficam para a história, uma das mais populares é a das lágrimas de Georgina Rodriguez.

Pouco depois do final do jogo, Georgina fez uma publicação no instagram, onde se pode ler:

“Este 3-0 ninguém te o rouba. Tu mereces, não pelos três golos desta noite. Tu mereces pela tua dedicação, pelo que consegues no clube onde estás. És uma exemplo para os teus companheiros de equipa, treinador e todos te admiramos. O karma existe, Deus sabe. Porque o mundo do futebol é teu. Amamos-te.”

Além da imagem e do texto, Georgina publicou também uma story:

A namorada do avançado português emocionou-se com o hat-trick de Ronaldo e as lágrimas foram captadas pelas câmaras. A emoção foi além do pequeno ecrã e prolifera agora na imprensa internacional e também nas redes sociais — seja disso exemplo os tweets que seguem abaixo.

Georgina Rodriguez llorando al ver lo que ha hecho Cristiano. Amigos, todos merecemos una esposa que esté contigo cumpliendo tus sueños y sobre todo entendiéndolos. pic.twitter.com/SzE0WEy2qh — Luis García  (@Luis_GM117) March 12, 2019

Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodriguez in tears after CR7 banged a hat-trick . #JUVATM pic.twitter.com/V6Dkmj5s4r — Kedar Shahi (@Kedarshahi1) March 12, 2019

¡QUÉ MOMENTO! ???????? Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, no pudo contener su emoción y lloró de felicidad por el Hat-Trick de CR7…pic.twitter.com/tvDl8CbVgg — SoyReferee (@SoyReferee) March 12, 2019

Outro momento da noite foi a celebração do filho de Cristiano Ronaldo aquando do hat-trick do jogador. Os festejos do menino de oito anos foram captados pelas televisões e também estão a ser partilhados nas redes sociais. Aqui ficam alguns exemplos:

Cristiano Ronaldo fez o hat-trik e levou Cristiano Jr a loucura.O herdeiro comemorando como mais um torcedor. Isto é futebol. pic.twitter.com/nv1bhMeeEh — Fanáticos por futebol (@Fanaticosporfu) March 12, 2019

