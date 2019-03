Avião volta para trás porque passageira se esqueceu do bebé no aeroporto

Um avião teve de regressar ao aeroporto de onde tinha partido depois de uma passageira ter percebido que se tinha esquecido do seu bebé em terra, conta a Gulf News. O voo SV832, da Saudi Arabian Airlines, estava a viajar de Gidá, na Arábia Saudita, para Kuala Lumpur, na Malásia, quando uma mulher se apercebeu de que o filho tinha ficado com a tia, que tinha entrado no autocarro errado no aeroporto. Quando se apercebeu do erro, a mulher avisou a tripulação do esquecimento. E o avião voltou para trás.

Um vídeo publicado no YouTube mostra o momento em que o piloto do avião tenta explicar ao controlo aéreo o que o levava a querer aterrar o avião: “Que Deus esteja connosco. Podemos voltar?”. Ninguém acreditava na história contada pelo piloto, mas ele insistiu: “Já vos disse. Uma passageira deixou o bebé dela no terminal e recusa-se a continuar o voo”. No vídeo também se ouve a conversa entre dois controladores aéreos: “O voo está a pedir para regressar. Uma passageira esqueceu-se do bebé na zona de espera, coitadinha da criança”.

Após uns minutos de debate, a torre de controlo aéreo deu autorização ao voo SV832 para voltar para trás e aterrar no Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz. “Esta é uma situação completamente nova para nós”, acrescenta um trabalhador. Casos como este são muito raros: normalmente os voos só são interrompidos e obrigados a voltar para trás caso o aparelho apresente algum problema técnico ou se um passageiro apresentar algum problema de saúde.

No entanto, já houve outros insólitos a obrigar aviões a aterrar de emergência. Em 2013, por exemplo, um voo da American Airlines entre Los Angeles e Nova Iorque foi interrompido porque um passageiro recusava-se a parar de cantar “I Will Always Love You” de Whitney Houston. No ano seguinte, em Nova Iorque, um avião que devia ter viajado até Seul foi obrigado a voltar ao terminal porque uma hospedeira de bordo serviu nozes num pacote de plástico, e não numa taça, a Cho Hyun-ah, herdeira da companhia aérea sul-coreana, recordou o The Guardian.

