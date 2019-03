Cindy Crawford passeia por Lisboa antes de ir cortar uma fita

Cindy Crawford no Panteão. Não é um slogan de campanha, apenas a leitura possível da imagem que há poucas horas a super modelo partilhou com os seus quatro milhões de seguidores na sua conta oficial de Instagram, e que sugere uma visita ao referido monumento na capital portuguesa.

A razão da visita a Lisboa conta-se de uma penada. A ex-manequim norte-americana passará esta quarta-feira, 13 de março, pela Boutique Omega, para a inauguração oficial do espaço que abriu portas em janeiro deste ano. É na qualidade de embaixadora da marca que Crawford se apresentará assim na artéria mais cara da cidade, dividindo as atenções com a atriz Cláudia Vieira, cara da marca em Portugal.

Se quiser tentar a sorte para ver a super modelo, cuja entourage inclui figuras como Richard Marin, o seu stylist, saiba que haverá uma cerimónia de abertura oficial no exterior da Boutique, com direito a corte de fita, por volta das 11h45. Se não for a tempo, não se preocupe, já que prometemos trazer-lhe o resultado dos dois dedos de conversa que temos agendados com Cindy.

Continuar a ler