Cristiano Ronaldo. Depois do “hat-trick” pela Juventus, os memes

“Um péssimo dia para quem não gosta de Cristiano Ronaldo.” A frase escrita por um utilizador do Twitter ajuda a ilustrar o que acontece depois de um jogo como o de esta terça-feira à noite: o avançado português fez um “hat-trick”, cumpriu uma profecia, fez a namorada Georgina Rodriguez chorar e é agora o centro das atenções nas redes sociais. Venham daí, por isso, os memes — esse conceito de imagens, vídeos ou GIFs humoristas que se tornam virais graças à vastidão da Internet.

Com o assunto do momento no Twitter em Portugal a ser Cristiano Ronaldo — nome que também comparece no top 5 dessa rede social em Inglaterra, Espanha e Itália –, reunimos alguns dos memes do momento, dos que inevitavelmente comparam o português a Lionel Messi aos que explicam que a forma como Ronaldo celebrou os golos é, na verdade, uma resposta a Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid.

“Eu tenho cinco Champions, o Atlético zero” – Cristiano Ronaldo! pic.twitter.com/aUn2S8N6yE — Larissa Turko (@LarissaTurko) March 12, 2019

Cristiano Ronaldo marca 3 e acaba com o @Atleti . Neymar querendo ser o melhor do mundo ???? pic.twitter.com/IxmhLSIe85 — Marcos Paulo Alverne (@mpmissao21) March 12, 2019

Dia Ruim Pra Quem Acha Que Messi é Melhor que Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/y6RNDcZ0MG — Você retweetou (@Matheus18658736) March 12, 2019

A Juventus não viraria do Atlético de Madrid, eles disseram… CR7 pic.twitter.com/xQMX1l9eGx — Tuanni Dias (@Nanica_Miuda) March 12, 2019

Não aguento mais apanhar do Cristiano Ronaldo !!! pic.twitter.com/KSAH8Bz8Ks — AndreXavier (@_andrexavier) March 12, 2019

– Buffon, vamos contratar o Cristiano Ronaldo… – Beleza, vou lá ganhar a Champions no PSG… Meu Deus, o que eu fiz com minha vida… pic.twitter.com/7FTaXpJuSE — AndreXavier (@_andrexavier) March 12, 2019

A festa de Cristiano Ronaldo, junto da torcida da Juventus, imitando o que fez Cholo Simeone após vencer no Wanda Metropolitano. Atacante marcou um hat-trick histórico hoje. pic.twitter.com/Ll5YKedwvy — Invictos F.C. – Futebol Internacional (@invictosfutebol) March 12, 2019

O que gera, Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/ui2pukTCuW — Fanáticos por futebol (@Fanaticosporfu) March 12, 2019

Cristiano Ronaldo faz hat-trick e elimina o Atlético de Madrid da Champions League. TORCEDOR DO ATLÉTICO: pic.twitter.com/pXiY4Bn5uP — Jônatas Anjos (@jonhvlk) March 12, 2019

