Depois de Faro, trotinetes elétricas da Flash começam a operar em Lisboa

Na fase de testes, quem as via por Lisboa reparava no autocolante que dizia “this not a scooter” (isto não é uma trotinete). Agora, o mistério foi desvendado e estes veículos já têm nome: Flash. A partir desta terça-feira, há mais uma empresa de trotinetes elétricas a operar em Lisboa.

A Flash, uma startup de micromobilidade de origem alemã, traz algumas diferenças em relação às restantes empresas que já operam na capital portuguesa: tem suspensões reforçadas, travões duplos, leds de sinalização e rodas maiores. Além destas características, os veículos também têm um suporte para o copo e carregador USB para o telemóvel.

A empresa esteve até agora a fazer alguns testes em Lisboa e criou o seu próprio modelo de trotinete, que diz estar mais preparado para andar pelas ruas portuguesas. Numa fase inicial, vão estar disponíveis mais de 200 veículos espalhados pela cidade de Lisboa.

Outra das características que diferenciam a Flash é que esta vai ao encontro das novas regras que a Câmara Municipal de Lisboa planeia introduzir: nesta app, os utilizadores podem ver quais são os pontos de estacionamento mais indicados para poderem deixar as trotinetes. Este tipo de mobilidade, recorde-se, é caracterizado por ser “dockless”, ou seja, o utilizador pode estacionar a trotinete em praticamente qualquer parte da cidade. No entanto, nos últimos tempos a discussão em torno da regulação e da má utilização destes veículos tem obrigado as empresas a debaterem outras alternativas.

E há outra diferença: como forma de incentivo a seguir as regras, a Flash desconta 0,50 cêntimos no preço de desbloqueio para os utilizadores que estacionarem corretamente num dos hotspots espalhados pela cidade.

Além disso, haverá uma equipa da Flash nas ruas que vai assegurar, diariamente, “o carregamento das baterias, a verificação da segurança das trotinetes, o seu correto estacionamento e a sua colocação nas zonas de estacionamento estabelecidas”, referiu a empresa em comunicado.

É para nós um orgulho poder começar a operar em Lisboa com as condições que consideramos essenciais para um upgrade do mercado. Estou certo de que os aspetos diferenciadores do posicionamento da Flash e que a qualidade dos nossos modelos vão tornar o mercado mais exigente e mais dinâmico”, sublinhou Felix Petersen, diretor-geral para Portugal, citado em comunicado.

Em relação aos preços, a Flash segue o exemplo praticado pela concorrência, cobrando um euro para desbloquear a trotinete e 0,15 cêntimos por minuto. Para conseguir uma trotinete, o utilizador precisa de fazer download da app da Flash. De seguida, surge um mapa com os locais onde os veículos estão disponíveis, tendo o utilizador que utilizar um QR code para desbloquear o veículo. No final da viagem, o preço é descontado da conta do utilizador, ou seja, não precisa de ter um montante carregado antes.

Fundada em 2018, a Flash recebeu recentemente uma ronda de financiamento série A no valor de 55 milhões de euros para expandir o seu mercado. A startup alemã já está presente em Faro – com cerca de 100 trotinetes –, em Espanha, na Suíça e em França. Com a chegada a Lisboa, a empresa vai ter como concorrentes a Lime, a Voi, a Hive, a Tier e a Bungo.

*Em atualização

