“Durante oito meses tivemos de usar lavandaria que se pagava com moedas”, admite Rui Pedro Soares

“É uma decisão provisória e em breve irá dar início a ação principal, à qual caberá recurso, pelo que este assunto vai arrastar-se por muito tempo. Apesar de ser uma decisão injusta, vamos cumpri-la e estamos a falar com o nosso fornecedor de equipamentos. Com toda a certeza já jogaremos frente ao Benfica, na segunda-feira, sem a cruz de Cristo nas camisolas”, tinha referido Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, na passada quinta-feira, quando foi conhecida a decisão que proibia que a equipa dos azuis utilizasse o habitual símbolo. Esta noite, o novo emblema foi revelado, numa mistura gráfica entre a Torre de Belém e o “B”, de Belenenses. Mais do que o que estava ao peito, o líder da sociedade mostrou-se satisfeito com o resultado na Luz.

“Fiquei muito feliz. É verdade que o Benfica chegou ao 2-0 muito depressa, mas conseguimos empatar e depois do 2-2 ainda pensei pudéssemos ganhar o jogo numa jogada de contra-ataque. Foi uma exibição categórica, excecional, personalizada, de uma equipa a dois pontos de disputar a Liga Europa. Assisti ao Sp. Braga-V. Guimarães, vi a grande equipa do V. Guimarães e os seus adeptos, e enche-me de orgulho estar a dois pontos de uma massa adepta tão dedicada. Não há dificuldade que não seja superada, isso é evidente. Que outra equipa com tantas convulsões faria na Luz o que nós fizemos? Vamos deixar os adeptos serem felizes”, começou por comentar Rui Pedro Soares após o dérbi lisboeta, citado pelo jornal O Jogo.

“No início da época, o Silas estava bem mais otimista do que eu, que pensava que podíamos fazer 40 pontos. A nove jornadas do fim, temos 37 e estamos perto de chegar à Liga Europa, onde já estivemos em 2015 e fomos à fase de grupos. As pessoas do Belenenses estão felizes e amanhã as crianças vão para escola a exibir com orgulho a camisola do Belenenses”, acrescentou, ainda a propósito da temporada e do momento que a equipa atravessa (sete pontos nos últimos três encontros).

Belenenses SAD volta a tirar pontos ao ???? Benfica em 2018/2019 ▶ Na 1ª volta, os azuis bateram o Benfica por 2×0 pic.twitter.com/CxlyPv31EH — playmakerstats (@playmaker_PT) March 11, 2019

Aproveitando a ocasião, o líder do Belenenses SAD falou ainda da estreia do novo símbolo e das relações com o clube, revelando alguns pormenores das dificuldades que a equipa atravessou mas acreditando numa reconciliação… um dia.

“A decisão do Tribunal da Relação foi injusta e isto não será uma coisa definitiva. Vamos recuperar o símbolo que é o nosso. Mas este símbolo significa tudo o que nós somos – só esta equipa conseguia fazer isto na Luz, depois de estar a perder 2-0. O presidente do clube tem é de explicar a razão pela qual as piscinas do Restelo estão ao abandono, porque acabou com o futebol feminino e porque o Bingo, que era o melhor do país, não dá lucro há dois anos. O Restelo não pode ser local de um projeto imobiliário, mas sim um local onde os jovens possam praticar desporto”, atirou.

“Um dia isso, não sei quando, isso [a reconciliação com o clube] vai acontecer. Somos o mesmo. Quero mencionar o trabalho de todo o staff. Durante oito meses tivemos de usar uma lavandaria que se pagava com moedas. Há aqui heróis que trataram disso nessas condições durante oito meses e nunca ouvi um lamento ou queixume. Tenho muita pena que uma minoria esteja a impedir os belenenses todos de serem felizes. É tempo da grande maioria silenciosa fazer alguma coisa e resolver este problema que realmente não faz sentido nenhum. O presidente do clube não pode falar sobre as piscinas, pois são uma vergonha, um buraco a céu aberto. Não pode falar do futebol feminino, pois acabou. Tem é de responder pelo Bingo, que não dá um tostão e era historicamente o que mais dinheiro dava no país. Tem de responder por isso. O futebol português já teve aventureiros e todos sabem o que lhes aconteceu, a eles e aos clubes”, concluiu Rui Pedro Soares.

Últimos 3 jogos entre Benfica e Belenenses ▶ Belenenses 1×1 Benfica

▶ Belenenses SAD 2×0 Benfica

▶ BENFICA 2×2 BELENENSES SAD pic.twitter.com/9czdzTSlSd — playmakerstats (@playmaker_PT) March 11, 2019

