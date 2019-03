EDP vai vender algumas centrais na Península Ibérica e quer ser elétrica “verde” até 2030

A jornalista viajou para Londres a convite da EDP

A EDP anunciou um plano de venda de ativos na Península Ibérica que irá incluir centrais térmicas e outras unidades a operar em regime de mercado. De acordo com a revisão da estratégia para 2019/2022, a empresa espera obter mais de dois mil milhões de euros com a alienação destes ativos no próximo ano e meio. O plano não indica para já que unidades serão para vender, mas é provável que as vendas venham a incluir barragens em Portugal, para além de centrais térmicas, uma vez que algumas destas centrais já estão a operar em regime de mercado, na sequência do fim do contrato CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual).

Pelo menos no caso de Portugal será a primeira vez que a EDP vende centrais elétricas nas quais tem um posição de controlo a terceiros.

A estratégia que está a ser apresentada em Londres prevê uma geração de recursos financeiros de 12 mil milhões de euros nos próximos quatro anos — 2.,9 mil milhões de euros por ano –, dos quais sete mil milhões de euros serão canalizados para novos investimentos líquidos. A EDP promete ainda distribuir três mil milhões de euros em dividendos e usar dois mil milhões de euros para baixar a dívida até 2022.

O desinvestimento em Portugal e Espanha é anunciado um dia depois de serem conhecidos os resultados anuais marcados por uma queda de 53% face a 2007 e por prejuízos históricos na operação portuguesa, muito por culpa dos custos de decisões políticas que retiraram receitas obtidas ao abrigo dos contratos CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual). A estratégia revista estabelece como objetivo a venda de uma “significativa quantidade de ativos” na Península Ibérica definidos como não estratégicos para o negócio (non-core). Para além da venda destes ativos, a empresa quer rodar ativos no setor das renováveis (vender um projeto depois de o lançar) no montante de quatro mil milhões de euros.

A EDP diz que os custos políticos e regulatórios custaram no ano passado mais de 600 milhões de euros, sobretudo em Portugal e Espanha. O corte nas receitas dos CMEC, a CESE. a contribuição extraordinária sobre o setor energético (65 milhões de euros), a tarifa social em Portugal (mais de 80 milhões de euros) e as taxas sobre a produção em Espanha e o fim do regime de compensação em Portugal, conhecido como o clawback, foram aspetos referidos pelo presidente executivo da empresa, António Mexia, durante a apresentação aos investidores.

O desinvestimento em ativos na Península Ibérica é um processo que já vem de trás, a elétrica vendeu no passado recente participações no setor do gás. António Mexia assumiu que o objetivo é reduzir a exposição à Península Ibérica. “Começámos por ser uma empresa portuguesa e agora estamos em 16 países.”. Já Estados Unidos e Brasil são geografias onde a aposta será reforçada.

EDP quer ser “elétrica verde” até 2030

“Não é uma transformação total face ao estamos a já fazer, mas é uma nova fase para a empresa e também uma transformação da companhia. Estamos numa posição privilegiada para capitalizar a transição energética,” afirmou António Mexia em Londres aos investidores e analistas.

O plano revisto até 2022 prevê ainda uma aceleração do investimento, com um valor anual de 2.9 mil milhões de euros até 2022 que vai ter como principal alvo o desenvolvimento de energias renováveis. Esta área vai absorver cerca de 75% do investimento anunciado para os próximos quatro anos, divididos sobretudo entre Estados Unidos, Brasil e Europa.

O objetivo é triplicar o crescimento na área das energias renováveis e fazer da EDP uma empresa de energia verde, sublinhou António Mexia. Até 2030, a EDP quer que 90% da sua produção venha de fontes renováveis — no ano passado foram 66% — mantendo contudo alguma potência em gás natural. O gestor diz também que a elétrica vai liderar o fim das centrais a carvão até 2030.

Continuar a ler