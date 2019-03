Está tudo louco? Depois de descer Tesla quer subir preços

Não é fácil perceber o que está a acontecer na Tesla. Agora que tudo parece correr pelo melhor, depois do ritmo de produção do Model 3 ter superado as 8.000 unidades por semana e a versão de 35.000 dólares ter finalmente iniciado a produção, eis que o fabricante americano anunciou alterações na sua estratégia de vendas.

O objectivo, de início, parecia normal, pois visava concentrar as vendas através do canal online, desactivando a maioria das lojas (Tesla Stores), ficando apenas com algumas como pontos de exposição. Isto permitiria uma poupança de 6%, que o construtor faria reverter para os clientes, reduzindo consideravelmente os preços dos seus veículos. Se bem que em alguns casos, especialmente na Europa, a queda nos preços tenha sido surpreendentemente elevada, ascendendo a 69.000€ nos modelos mais caros, como no Model S P100D.

Apenas duas semanas depois do anúncio dos encerramentos, eis que tudo volta atrás e, afinal, os pontos de venda que iriam fechar, vão ficar abertos. Segundo o comunicado da marca, que pode ver aqui, há efectivamente 10% das lojas (sobretudo no mercado americano) que atraem poucos clientes, pelo que vão efectivamente ser encerradas. Outras, cerca de 20%, vão ser avaliadas nos próximos meses, sendo provável que as que atraem menos clientes encerrem igualmente, para as restantes continuarem em funcionamento, ainda que com equipas reduzidas, uma vez que o objectivo é apenas mostrar os veículos e não concretizar as vendas, o que será exclusivamente realizado online. O que basicamente era o que acontecia nas Tesla Stores, onde os funcionários ajudavam os clientes a preencher o formulário da encomenda, mas sempre online.

Depois desta “marcha-atrás”, a Tesla conclui que a pretendida redução de 6% vai afinal ficar-se pelos 3%, fruto de apenas encerrarem metade das lojas. Isto significa que as reduções dos preços vão igualmente ser revistas nos próximos dias (estão válidas até 18 de Março), em todos os modelos e versões, à excepção do Model 3 de 35.000 dólares, versão que ainda não está disponível na Europa, nem em Portugal.

Continuam igualmente em vigor as condições de venda específica da Tesla, que permite aos clientes devolverem o seu veículo até sete dias ou 1.600 km depois de concretizada a venda, mas este avanço e recuo não beneficia ninguém. Baralha ou enfurece os clientes, à excepção dos que conseguem beneficiar dos descontos, transmitindo para o exterior uma imagem pouco profissional.

