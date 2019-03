FIFA prolonga por três meses suspensão a presidente da federação afegã de futebol

O presidente da federação afegã de futebol, Keramuudin Karim, acusado de abuso a futebolistas femininas, vai continuar suspenso da modalidade por mais 90 dias, revelou esta terça-feira a FIFA.

Keramuudin Karim já tinha sido suspenso pelo Comité de Ética da FIFA em dezembro, com o organismo a prolongar agora a sanção, num processo em que o dirigente é suspeito de abusos sexuais sobre jogadoras da seleção feminina do Afeganistão.

Karim continuará banido do todas as atividades relacionadas com o futebol, quer a nível nacional, como internacional”, refere a nota da FIFA.