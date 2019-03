Homem escapa por segundos de ser atingido por queda de tijolos de um edifício em Londres

Um vídeo publicado pelo canal BBC de Londres mostra a “sorte” de um homem que escapou, por pouco, de ser atingido por uma secção inteira de tijolos que caiu de um edifício à sua passagem. As imagens captadas por câmaras de vigilância mostram o indivíduo no momento em que este passava pelo prédio na rua Stoke Newington High Street, situada no nordeste de Londres, na manhã de domingo.

Os tijolos terão caído devido aos ventos fortes que têm atingido o sul de Inglaterra, de acordo com a CNN. As autoridades de Hackney foram contactadas para procederem ao isolamento da área, para a eventualidade de mais tijolos se desprenderem. Um artigo do Hackney Gazette dava conta que já em 2010 tinha sido feito um pedido para demolição do prédio em causa, mas este alerta acabou por ser ignorado.

NEW FOOTAGE of near miss in Stoke Newington. Bricks falling from roof miss man by inches. @itvnews @itvlondon pic.twitter.com/asu1fFXbjv — Martin Stew (@MartinStewITV) March 11, 2019

A direção de saúde local, a Health and Safety Executive, já está a par do incidente e iniciou uma investigação sobre o sucedido. O café que funciona no edifício, o Stokey Vintage Cafe, já anunciou também — através do Facebook — que vai estar encerrado devido ao sucedido.

Continuar a ler