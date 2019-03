Lou Williams é o suplente com mais pontos de sempre na NBA

Lou Williams tornou-se na segunda-feira no suplente com mais pontos de sempre da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao assinar 34 pontos no triunfo dos Los Angeles Clippers frente aos Boston Celtics (140-115).

O base de 32 anos, eleito o melhor sexto jogador em 2014/15 e 2017/18, foi mesmo o melhor marcador da equipa na receção aos Celtics, apesar de ter começado o jogo no banco de suplentes.

Foi com este estatuto que Lou Williams alcançou um registo histórico, o de melhor marcador saído do banco, com um total de 11.148 pontos, ultrapassando por um ponto o antigo jogador Dell Curry, pai de Stephen Curry.

Jamal Crawford, dos Phoenix Suns, que detém o recorde de três prémios de melhor sexto jogador, ocupa o terceiro lugar, com 11.112.

Continuar a ler