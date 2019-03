Lucro da Seat sobe 33,4% para recorde de 254 milhões de euros em 2018

O lucro operacional da marca automóvel Seat alcançou os 254 milhões de euros em 2018, mais 33,4% do que em 2017, com subida nas vendas, informou esta terça-feira o grupo Volkswagen que detém a marca espanhola.

As receitas da Seat, segundo os dados divulgados, alcançaram em 2018 os 10,202 mil milhões de euros, mais 3,1% do que em 2017. A marca vendeu 608.000 unidades, mais 2,2% do que no ano anterior.

Os veículos entregues pela Seat aumentaram 10,5% em termos homólogos para as 517.600 unidades.

