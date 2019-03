Marcelo Rebelo de Sousa telefona para a Rádio Comercial e admite voltar a ter programa de rádio

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, telefonou esta terça-feira para a emissão da Rádio Comercial para assinalar o 40.º aniversário daquela emissora e recordar o tempo em que ali manteve, na década de 80, uma rubrica intitulada “1 minuto para a meia-noite” — programa que admitiu, em tom de brincadeira, retomar no final das suas funções como chefe de Estado.

“Muito bom dia e muitos parabéns. São 40 anos que me fazem lembrar o tempo em que eu fui colaborador da Rádio Comercial. Tinha um programa que se chamava ‘1 minuto para a meia-noite’. Eu saía das minhas aulas, às vezes dos meus exames, e tinha um minuto na Rádio Comercial para dizer o que em cada dia me viesse à cabeça“, recordou Marcelo.

“Não era rigorosamente cada dia, era uma vez por semana”, lembrou, antes de contar um dos episódios que lhe ficou na memória: “Lembro-me que um dia estava em exames, tinha estado a fazer vinte exames orais, e estava completamente exausto. Chego lá e escolhi este tema. Toda a gente fala dos alunos, que são nervosos, que são tensos, que são uns sofredores nos exames. Mentira!”

Quem sofre é o professor, que começa às 9h da manhã e termina à meia-noite, ali era às onze da noite, e tem de examinar o último aluno com a mesma boa disposição, com a mesma isenção, com a mesma imparcialidade com que examinou o primeiro. E já não sabe que perguntas há de fazer, já não se tem imaginação para nada”, contou Marcelo Rebelo de Sousa.