Moda infantil, coleções cápsula e desfiles performativos: o Portugal Fashion está a chegar e com mais um dia no calendário

A 44ª edição do Portugal Fashion reúne um total de 33 desfiles distribuídos por um calendário que este ano se prolonga até domingo, com uma manhã inteiramente dedicada à moda infantil. Portugal Kids FW powered by ModaPortugal é uma das principais novidades e vai integrar, pela primeira vez no calendário oficial do evento, o segmento kidswear, com coordenados para crianças dos 3 aos 10 anos.

Pela passerelle, que este ano se divide em duas salas da Alfândega, uma delas nunca antes explorada pela organização, vão passar as propostas de jovens criadores e designers consagrados, mantendo um espaço dedicado ao showroom Brand Up, com vestuário, calçado, joalharia, ourivesaria, acessórios e marroquinaria que pode levar para casa após os desfiles.

O primeiro dia arranca com as sugestões do Bloom, a plataforma dedicada aos novos talentos, com dez jovens designers e uma escola de moda. Este ano damos as boas-vindas ao Bloom Upload, um novo conceito experimental que introduz nomes com coleções cápsula de cinco coordenados, apresentadas num formato mais interativo. Rita Sá, Asma Karki, Daniela Pereira, Mara Flora ou Maria Meira vão dar nas vistas neste dia inaugural, que termina com as sugestões de Hugo Costa – com um lugar cada vez mais sólido no menswear na Semana de Moda de Paris – e Maria Gambina – que reincide no evento depois do regresso na última edição.

Júlio Torcato, Estelita Mendonça, Susana Bettencourt e Carla Pontes são os criadores que neste Portugal Fashion vão desafiar o conceito tradicional de um desfile, tornando as suas apresentações numa espécie de performances de moda, com uma boa dose de espectacularização, envolvimento artístico e interação com o público. A expectativa é também redobrada nas coleções de nomes emergentes como a dupla Marques’Almeida ou a marca Sophia Kah, ambas estrearam-se no Portugal Fashion no ano passado, foram lançadas em Londres e estão cada vez mais firmes no panorama da moda internacional.

Alexandra Moura, Nuno Baltazar, Diogo Miranda, Katty Xiomara, Luis Buchinho, Luis Onofre, Miguel Vieira e a dupla Alves/Gonçalves são os veteranos que recheiam o restante programa. Como já é habitual, o maior evento de moda a norte vai contar com as linhas comerciais nos setores do vestuário e calçado, com destaque para o regresso da Impetus, com a marca I Am What I Wear designed by Impetus, um segmento premium do grupo que está já a somar pontos de vendas em locais de referência como as Galerias Lafayette, ou a estreia da marca Gladz nos sapatos.

