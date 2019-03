Oitos distritos em aviso amarelo a partir de quarta-feira

Se os últimos dias têm sido contemplados com sol e temperaturas que permitem andar com roupa leve, o cenário parece estar prestes a mudar, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A chuva volta durante a tarde desta terça-feira, ainda que fraca, nomeadamente na zona litoral Norte e Centro.

O maior alerta fica para os próximos dias, especificamente a partir de quarta-feira, que coloca oito distritos portugueses com aviso amarelo devido à agitação marítima: Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo. Esta previsão aplica-se de quarta-feira, a partir das 15h, até quinta-feira até às 9h, com exceção dos distritos de Lisboa e Leiria, cujo aviso se estende até ao meio-dia.

Ainda assim, pode contar para esta terça-feira com temperaturas máximas que vão chegar até aos 22º nos distritos de Faro, Évora e Setúbal, rondar os 21º em Sagres, Beja, Santarém e Castelo Branco, os 19º em Bragança e Lisboa, 18º em Coimbra, Portalegre e Sines, 17º em Braga e Leiria, 16º em Vila Real, Porto, Aveiro e Braga e, por fim, as mais baixas vão para Viana do Castelo e na Guarda, a atingir os 15º de máxima.

Continuar a ler