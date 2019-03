PM de Cabo Verde espera cooperação israelita para vencer dependência da chuva

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, manifestou interesse numa cooperação económica e empresarial com Israel, que ajude Cabo Verde a ser menos dependente das chuvas na agricultura.

A informação foi prestada durante a visita que o primeiro-ministro de Cabo Verde está a realizar, desde domingo, a Israel, conforme relato feito na sua página e na do Governo cabo-verdiano na rede social Facebook, tendo Ulisses Correia e Silva revelado que convidou os empresários israelitas a visitar e conhecer aquele país.

A visita do primeiro-ministro de Cabo Verde termina na quarta-feira e o convite aos empresários foi formulado numa reunião no Instituto de Exportação de Israel, durante a qual o chefe do Governo manifestou “todo o interesse em desenvolver uma cooperação económica e empresarial” com o país anfitrião.

Na ocasião, o governante sublinhou o interesse na experiência dos seus investidores e empresários.

“Estamos a falar de soluções muito práticas em sistema de irrigação para países como o nosso, onde a chuva é irregular”, lê-se na mensagem, que dá ainda conta de que, na conversa mantida, a representação cabo-verdiana mostrou um claro interesse “em receber investimentos em Cabo Verde, mas também em criar oportunidades neste quadro de cooperação para os empresários cabo-verdianos estabelecerem parcerias”.

“A nossa ambição maior é ter menos dependência das chuvas e mais soluções para uma agricultura eficiente e produtiva. As boas parcerias no uso das tecnologias e toda a capacidade criada no desenvolvimento dessas áreas, assim como nas energias renováveis, vão neste sentido”, prossegue a mensagem.

Na noite de segunda-feira, Ulisses Correia e Silva reuniu-se com o homólogo israelita, Benjamim Netanyahu.

“Reforçamos o interesse de Cabo Verde em ter boas relações com Israel, diplomáticas, económicas e de cooperação para o desenvolvimento”, afirmou Ulisses Correia e Silva.

Na agenda da visita do Primeiro-ministro de Cabo Verde a Israel há um foco em temas como a água e agricultura, segurança, tecnologia e inovação, energias renováveis, turismo, empreendedorismo, pequenas e médias empresas.

Continuar a ler