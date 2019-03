Se receber um email em nome do Montepio Geral, tenha cuidado. Pode ser fraude

Se nos próximos dias receber um email a pedir a ativação de um cartão matriz para continuar a utilizar os serviços net24 Particulares/Empresas do banco Montepio, ignore. É fraude. Desde esta segunda-feira que o Montepio Geral está a ser alvo de uma campanha de phishing, ou seja, mensagens fraudulentas de pessoas que se fazem passar pela instituição bancária para conseguirem obter informação pessoal dos utilizadores.

Segundo o Segurança Informática, que descortinou todos os passos que o utilizador dá nesta campanha fraudulenta, tudo começa com um email enviado para os utilizadores, onde é pedido que estes ativem o seu cartão matriz para continuarem a utilizar os serviços Net24 Particulares/Empresas. Caso contrário, o cartão será bloqueado de forma permanente e será também cobrada uma taxa de 635,50 euros para a nova emissão desse cartão.

Ao carregar no link “Activar Cartão Matriz”, o utilizador é direcionado para uma página falsa em nome do Montepio, com o objetivo de “fazer com que a vítima introduza os seus dados ebanking”. O utilizador é incentivado a fazer login na página, com a sua conta pessoal, sendo de seguida solicitado o PIN de acesso ao Net24 Particulares.

De seguida, o PIN é enviado para as pessoas que estão por detrás desta campanha, sendo de seguida apresentada outra página onde são solicitadas as coordenadas do cartão matriz do utilizador. Continuando, o utilizador vai chegar a uma página que pede os seus dados pessoais, como o número de telemóvel, o NIF, o número do cartão de cidadão e a data de nascimento. Depois de confirmar os dados, surge uma página a informar o utilizador que está tudo a correr normalmente.

Se tiver sido vítima desta campanha, deve contactar imediatamente a instituição bancária para a informar da situação, bem como as autoridades judiciais.

