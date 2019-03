Sete jovens detidos por roubo violento no concelho de Lisboa

Sete jovens, entre os 14 e os 18 anos, foram detidos no sábado na freguesia de São Domingos de Benfica, no concelho de Lisboa, por serem suspeitos de roubo e agressões de um comerciante, anunciou esta terça-feira a PSP. Em comunicado, as autoridades indicaram que um grupo de 12 pessoas “entrou no estabelecimento comercial, tendo começado a retirar vários artigos dos expositores, dirigindo-se de seguida para a porta de saída sem efetuar o pagamento dos mesmos”.

O proprietário, que fechou a porta do estabelecimento de forma a impedir a fuga de alguns dos membros do grupo, sofreu de imediato várias agressões. Os suspeitos que se encontravam no exterior do estabelecimento “começaram a pontapear a porta, tendo partido o vidro”, para que os restantes conseguissem sair e fugissem, indicou esta força policial. A detenção pela PSP de três dos suspeitos ocorreu ainda no interior do estabelecimento e de outros quatro nas imediações.

Três jovens menores foram entregues às suas famílias, ficando notificados para apresentação nos Tribunais de Família e Menores das respetivas áreas de residência. Os restantes quatro suspeitos foram presentes em tribunal, tendo sido aplicada a medida de coação de apresentações quinzenais a três deles e termo de identidade e residência ao outro.

