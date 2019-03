TAP cancela voo Lisboa-Caracas por motivos de segurança. Voos a partir da capital venezuelana podem ser alterados

A TAP cancelou o voo que desta terça-feira com destino a Caracas a partir de Lisboa devido à falta de segurança na capital venezuelana. De acordo com a página da ANA – Aeroportos de Portugal, que monitoriza as partidas e chegadas nos aeroportos nacionais, o voo TP 173, que deveria descolar às 12h50 do aeroporto de Lisboa, encontra-se cancelado. O jornal Público explica, citando fonte oficial da companhia aérea, que esta decisão foi tomada porque a TAP considera que “não estão reunidas as condições operacionais no aeroporto” de Caracas.

Segundo a mesma fonte oficial da TAP, a companhia aérea nacional vai “analisar muito de perto a evolução da situação para atempadamente decidir” se faz ou não o voo agendado para o próximo sábado. Entretanto, na tarde desta segunda-feira, a TAP divulgou, através das suas redes sociais, que “devido à situação vivida na Venezuela” está a permitir “a alteração de viagens com partida de Caracas para nova data sem qualquer custo extra”.

Os passageiros que tenham bilhetes de avião comprados na TAP para viajarem a partir do aeroporto de Caracas e prefiram não arriscar fazê-lo nos próximos dias poderão, gratuitamente, trocar o bilhete para outra data até 31 de março, “mediante disponibilidade”, contactando a companhia aérea, informa ainda a mesma publicação na página de Facebook da TAP.

No último domingo, uma tripulação da companhia aérea Air Europa foi atacada a tiro quando se deslocava entre o aeroporto de Caracas e um hotel da capital venezuelana. A tripulação iria ser rendida por uma outra equipa que se encontrava naquele hotel e deslocava-se numa carrinha quando os suspeitos se aproximaram de mota e tentaram imobilizar a viatura. As duas tripulações ainda estiveram sequestradas no interior do hotel, mas a situação resolveu-se e todos os tripulantes regressaram a Espanha.

A TAP indicou ao jornal Público que está a acompanhar “atentamente” esta situação — isto apesar de os voos da companhia aérea portuguesa para Caracas serem operados pela Euroatlantic, o que significa que os aviões e as tripulações não são da TAP. O passageiro compra o bilhete através da TAP, mas depois viaja juntamente com outros passageiros naquela companhia aérea.

