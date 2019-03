“Tasca”: Já abriu no Dubai o primeiro restaurante de José Avillez no estrangeiro

Depois de já “dominar” Lisboa, o chef José Avillez atira-se agora para além fronteiras com a Tasca, o aguardado restaurante que acaba de inaugurar no Dubai, Emirados Árabes Unidos (EAU). Localizado no luxuoso complexo hoteleiro Mandarin Oriental Jumeirah, que fica “entalado” entra a praia banhada pelo golfo arábico e a fervilhante cidade do Médio Oriente, este novo projeto do chef português não só é um passo importante na sua já consolidada carreira como também funciona como um grande empurrão para a gastronomia portuguesa, que cada vez mais adeptos parece ganhar pelo mundo fora.

A festa de inauguração deste novo espaço deu-se esta terça-feira e contou até com uma atuação da fadista Cuca Roseta. Com a baixa do Dubai como pano de fundo, num lado, e com uma zona de esplanada com uma piscina infinita, do outro, esta será com certeza uma das mais faustosas “tascas” do mundo. Se dúvidas houvesse, basta olhar para os menus que estão agora em vigor onde brilham produtos como a carne wagyu ou a lagosta azul, por exemplo, que são sempre preparados de acordo com receitas ou técnicas portuguesas — veja-se o “pica pau” de wagyu salteado (AED 150, cerca de 36 euros) ou a lagosta azul com arroz de camarões com coentros e picante (AED 140, aproximadamente 33 euros). Na ementa não faltam também clássicos portugueses como as amêijoas à Bulhão Pato (AED 80, uns 20€), polvo à lagareiro, bacalhau à Gomes Sá (ambos a AED 100, 24€) ou até o icónico pastel de nata, reinventado e desconstruído pelo cozinheiro português (AED 58, 14€).

Uma análise mais geral às cartas — sim, existem duas, uma para almoços, mais curta, e outra para jantares, mais completa — mostra que o chef Avillez levou consigo a tradição dos petiscos portugueses bem como a forte ligação ao mar, já que muitos dos pratos são com base de peixe ou marisco. Existem alguns clássicos já consagrados como a sobremesa Avelã ao cubo, ou os cones de tártaro de atum, um dos snacks servidos no Belcanto, por exemplo (com ligeiras diferenças), mas também é notório o cuidado de integrar algumas referências gastronómicas mais imediatas do médio-oriente, com pratos como o cordeiro com menta e pimentos (AED 200, 48€) ou hummus que faz parte do couvert.

Esta Tasca dispõe ainda de um bar de cocktails de assinatura, como se lê na página de Facebook oficial do restaurante, bem como a maior garrafeira de vinhos portugueses nesta cidade dos EAU, onde figuram produtores como a Quinta do Noval e os seus vinhos do Porto ou os vinhos Madeira da Cossart Gordon.

Continuar a ler