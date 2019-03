Touareg. E o VW mais potente de sempre é um… SUV

Há clientes que querem veículos mais baratos e até menos poluentes, mas há também os que continuam a preferir mecânicas possantes e sofisticadas, com um roncar que dá gozo e faz estremecer as entranhas. Para estes, a VW concebeu uma versão muito especial do SUV Touareg, equipando-o com o nobre V8 TDI.

Com quatro litros de capacidade, é muito provável que este seja o último VW a usufruir dos serviços deste V8. A potência de 422 cv promete acelerações impressionantes, isto enquanto a força imensa, com 900 Nm de binário, promete subir tudo e rebocar qualquer coisa.

Apesar do generoso peso do Touareg, fruto da sua dimensão avantajada, o V8 TDI transforma-o num “mini” peso pluma. Daí que a velocidade máxima só não ultrapasse 250 km/h porque a isso está limitada electronicamente, o que é um valor, no mínimo, impressionante.

Se a velocidade máxima é elevada, a capacidade de aceleração não lhe fica atrás. Ao conseguir passar pelos 100 km/h em 4,9 segundos, o Touareg revela uma agilidade muito superior à do Golf GTI, que fica sempre acima dos seis segundos. O novo motor cumpre com a norma europeia Euro 6d-Temp, assumindo-se como o turbodiesel mais possante entre os que são montados em SUV alemães.

