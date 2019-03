Uma experiência à sua medida

Quando não encontramos aquele fato que idealizámos em nenhuma loja, o que fazemos? Vamos a um alfaiate e tentamos explicar ao mais ínfimo pormenor aquilo que pretendemos. Um ajuste aqui, outro acolá… no final, temos aquilo que queríamos (ou até melhor). E se tal fosse possível com as férias de família, com uma experiência para a cara metade ou até para um team building? Seria “ouro sobre azul”. Ou melhor, é: este “alfaiate” de experiências é já uma realidade. Chama-se TheGreatEscape.Travel, e acredita na “individualidade e na excelência” dos momentos. O “verdadeiro luxo nos dias de hoje são experiências exclusivas que não estão em ‘menus’”, revela João Caetano, fundador desta agência. Nela, “não há nada de do it yourself” por parte do cliente, mas tudo se ajusta aos seus gostos, objetivos e expectativas.

O alfaiate das experiências

Tal como num alfaiate não há dois fatos iguais, também no TheGreatEscape.Travel não há “pacotes pré-definidos tirados da prateleira”, explica João Caetano. “A TheGreatEscape.Travel planeia férias em Portugal feitas à medida, tão individuais como a pessoa ou grupo para as quais são planeadas”, adianta. A ideia surgiu da própria experiência de João. Surfista nas horas vagas desde a adolescência, ia conhecendo aqueles que vinham cortar ondas portuguesas e de quem acabava por ser uma espécie de guia do país, mostrando o que de melhor havia para conhecer e saborear. “Mais tarde, como designer e diretor de arte, tive a felicidade de viajar bastante: Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Espanha, Brasil, Hungria, Suíça, China, Japão, Hong Kong, Macau, República Checa… e por todo Portugal.

Faça parte do 1.º desafio A TheGreatEscape.Travel desafiou Comida Independente para selecionar alguns vinhos e dar asas à criatividade para os respetivos acompanhamentos. Para o local da experiência, lançou mais outro desafio, desta feita à Great Sailing Tours. O resultado: um passeio de veleiro pela zona ribeirinha de Lisboa enquanto se degusta os melhores e mais autênticos produtos de pequenos e independentes produtores portugueses, no qual pode participar. Mas atenção, os lugares são limitados (14 lugares), por isso, não perca tempo: Dia: 23 de março

Preço: 220€ por pessoa

Reservas e informações: contact@thegreatescape.travel (até 18 de março)

A grande maioria destas viagens fazia-a sozinho, e, por isso, era quase inevitável pedir a alguns locais para me mostrarem aquilo que não vem nos guias”, explica. A esta experiência pessoal, João Caetano coseu a criatividade e o gosto pelos desafios fora da caixa, e criou a TheGreatEscape.Travel: uma agência com experiências feitas à medida, desenhadas a partir de uma simples conversa de quem procura os seus serviços [ver infografia].

Para todos os gostos

Os carrinhos de linha desta agência são todos os locais de Portugal continental e ilhas. A TheGreatEscape.Travel acredita na “excelência das pessoas, dos recursos e dos produtos portugueses. Quer mudar a perceção que o viajante tem de Portugal, e também que Portugal mude o viajante”, revela João Caetano. Os recursos são todos aqueles que Portugal tem para oferecer, e, por isso, do charriot das experiências, fazem parte todas aquelas que são possíveis realizar na praia, no campo ou na montanha. A única tarefa do cliente é escolher a companhia (ou se preferir, fazer uma experiência sozinho): com amigos, em família, de aventura, romântica, cultural, gourmet [ver caixa Faça parte do 1.º desafio], a pensar no bem-estar ou um team building para empresas. O público-alvo, esse, pode falar diferentes línguas, uma vez que tanto pode ser o estrangeiro que vem conhecer Portugal ou o próprio português que quer conhecer outros recantos do seu país. No fundo, são “todos aqueles que entendem que as novas experiências têm mais valor do que adquirir bens materiais”, sintetiza.

O saber dos da terra

Tal e qual um alfaiate busca pelos melhores e mais raros tecidos desejados pelos clientes, também a TheGreatEscape.Travel o faz para conseguir dar resposta a todos pedidos. Se pensa que aquelas férias no interior de Portugal são impensáveis de concretizar, desengane-se. “A TheGreatEscape.Travel tem os meios para tornar realidade os desejos e experiências mais excêntricos (sempre dentro da legalidade e ética)”, elucida o responsável. Para que o consiga e de forma a que a experiência seja inesquecível, João Caetano socorre-se de tudo onde vai buscar criatividade: “Viagens, música, cinema, livros, brainstorming com clientes, parceiros, amigos e um copo de vinho”. Mas o tipo de ponto mais importante neste bordado são os locais. É neles que João encontra o melhor que cada terra tem para oferecer, e é a partir deles que a TheGreatEscape.Travel consegue oferecer um fato original, sem linhas soltas, para que os clientes saiam mais ricos culturalmente e com a sensação que aquela experiência lhes serviu na perfeição.

