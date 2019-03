Antigo agente de Arias, ex-lateral do Sporting, reclama três milhões de euros em comissões ao jogador

Depois da eliminação do Atl. Madrid da Liga dos Campeões às mãos da Juventus, o lateral dos colchoneros Santiago Arias ficou a par de uma ação movida por um antigo agente nos tribunais colombianos. Arieh Guberek, representante do jogador à data da transferência para o Sporting, reclama uma verba superior a três milhões de euros referentes a comissões de negociações com o Sporting e o PSV Eindhoven.

A empresa de advogados De La Espriella Lawyers Enterprise, que representa Arieh Guberek, divulgou esta quarta-feira através do Twitter os fundamentos da ação movida pelo agente desportivo contra o seu antigo cliente. Em 2011, Santiago Arias celebrou um contrato com Arieh Guberek, cedendo “de forma gratuita 50% dos seus direitos desportivos, económicos e de inscrição”. O “incumprimento contratual” de Arias, reclamado por Guberek, também é referente a jogos pela seleção colombiana no Mundial do ano passado, na Rússia. Arias alinhou em todos os quatro jogos pela seleção cafetera, eliminada nos oitavos de final pela Inglaterra, no desempate por grandes penalidades.

DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE INFORMA

Futbolista Santiago Arias enfrenta demanda por incumplimiento de contrato firmado con su ex empresario, Sr. Arieh Guberek, a quien esta firma representa. pic.twitter.com/wCflj2ZY0Y — DELAESPRIELLALawyers (@DELAESPRIELLAE) March 13, 2019

O agente, que se considera responsável “pela projeção para o futebol internacional” do jogador, diz ainda que depois de “numerosos encontros amigáveis e diretos” com Arias, o lateral continuou a “desconhecer aberta e injustificadamente as suas obrigações”. Em 2011, Arias chegou ao Sporting, proveniente dos colombianos do Equidad. Em Portugal, Arias apenas fez dois jogos pela equipa principal, tendo sido transferido em 2013 para o PSV Eidhoven por cerca de 1,5 milhões de euros. Depois de cinco temporadas em evidência na Holanda, o colombiano despertou a atenção do Atlético de Madrid que o comprou por cerca de 18 milhões antes do arranque da presente temporada.

Continuar a ler