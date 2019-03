“Bendita a mãe que te pariu, meu querido filho”. A reação de Dolores Aveiro ao hat-trick de Ronaldo

Dolores Aveiro não escapou à onda de apoio a Cristiano Ronaldo e também ela elogiou o filho pelo hat-trick que garantiu o apuramento da Juventus para os quartos de final da Liga de Campeões, virando a eliminatória e esmagando o Atlético de Madrid. Numa publicação feita no Instagram, D. Dolores colocou uma fotografia de CR7 com a mensagem: “Bendita a mãe que te pariu, meu querido filho”, um auto-elogio depois dos três golos e do feito do jogador.

A mãe de Cristiano Ronaldo não foi a única do clã Aveiro a elogiar o futebolista nas redes sociais. A irmã Kátia Aveiro também aproveitou a ferramenta instastories da rede social Instagram para elogiar o atacante. Escolheu a mesma fotografia que a mãe Dolores, mas desta vez com uma descrição diferente: “Eu sabia que na hora certa tu calavas aqueles ressabiados que ainda não perceberam que meterem-se contigo é só perder tempo”, escreveu Kátia Aveiro.

Depois do auto-elogio de Dolores Aveiro, Kátia apostou nas indiretas e mandou um recado aos críticos de Cristiano Ronaldo: segundo ela, o jogador ultrapassa sempre os comentários negativos e responde-lhes com vitórias dentro de campo. Além dessa publicação, Kátia Aveiro ainda acrescentou uma fotografia com o irmão com a mensagem: “Esta alegria ninguém nos tira”. E a seguir filmou o copo onde bebeu o chá esta manhã: uma caneca com uma fotografia de CR7 a mostrar uma mão cheia de Bolas de Ouro.

Além da família, Cristiano Ronaldo também contou com o apoio da namorada, Georgina Rodríguez. Depois de ter aparecido nos ecrãs a chorar de alegria pela vitória do jogador, a modelo de 24 anos publicou uma fotografia de CR7 em pequeno: “Este 3-0 ninguém to pode roubar. Merece-lo, não pelos três golos desta noite. Merece-lo pela tua dedicação, pelo que consegues no clube onde estiveres. És um reboque para os teus companheiros, um treinador para todos os que te admiramos e apoiamos diariamente. O karma existe. Deus sabe-o, Deus oferece-to, porque o mundo do futebol é teu. Amamos-te”.

Georgina Rodríguez termina a mensagem assinando-a com o nome dela, mas também de todos os filhos de Cristiano Ronaldo — Cristianinho (o mais velho), Mateo, Eva (os gémeos que CR7 adotou depois de terem sido gerados por uma barriga de aluguer) e Alana, a bebé que o atacante português teve com a namorada.

Continuar a ler