Benfica. Fejsa de regresso aos treinos quase dois meses depois

O futebolista sérvio Fejsa regressou esta quarta-feira aos treinos do Benfica, quase dois meses depois de se ter lesionado, com um traumatismo no pé esquerdo, em 15 de janeiro.

O médio sérvio, habitual titular, saiu lesionado no triunfo em casa do Vitória de Guimarães, por 1-0, para a Taça de Portugal, ainda nos quartos de final da competição, e depois disso falhou 13 jogos dos ‘encarnados’.

Esta quarta-feira, na preparação para o jogo de quinta-feira em que o Benfica recebe o Dínamo Zagreb, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois da derrota por 1-0, na Croácia, o treinador Bruno Lage chamou Vasco Paciência, Francisco Saldanha e Sandro Cruz, jogadores dos sub-23 e juniores.

Seferovic, que se lesionou em Zagreb, Salvio, Conti, Jardel e Ebuehi continuaram de fora, a recuperarem de lesões, com a sessão no centro de estágios do Seixal a ter apenas os primeiros minutos abertos à imprensa.

O Benfica recebe na quinta-feira, a partir das 20h00, o Dínamo Zagreb, num jogo que vai ter arbitragem do alemão Deniz Aytekin.

Depois do embate europeu, as ‘águias’ voltam a jogar no domingo, no terreno do Moreirense, para a 26.ª jornada da I Liga de futebol, numa fase de tolerância zero, depois do empate sofrido na segunda-feira, com o Belenenses (2-2), que deixou a equipa igualada com o FC Porto.

Os ‘encarnados’ têm os mesmos 60 pontos dos ‘dragões’ na I Liga, mas vantagem na liderança por terem vencido os dois jogos diante do rival.

