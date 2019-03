Boeing recomenda suspensão de voos de aviões 737 Max em todo o mundo

A Boeing “continua a ter confiança total na segurança do 737 Max”, que se despenhou este domingo na Etiópia, fazendo 157 vítimas mortais. Contudo, depois de o Canadá e os Estados Unidos da América decretarem a suspensão destes aviões no seu espaço aéreo, a empresa emitiu um comunicado em que afirma que “recomenda à FAA [Federal Aviation Admnistration] a suspensão temporárias das operaões de toda a frota global dos aviões 371 737 Max”, anunciou a empresa norte-americana com sede em Chicago em comunicado publicado no Twitter.

In Consultation with the FAA, NTSB and its Customers, Boeing Supports Action to Temporarily Ground 737 MAX Operations: https://t.co/Z6gIInNYHL pic.twitter.com/cBHzvsdVw7 — The Boeing Company (@Boeing) March 13, 2019

No comunicado, o presidente executivo da empresa, Dennis Mullenburg, manifestou as condolências às vítimas do acidente da Ethiopian Airline.

Segundo a Boeing, esta medida é por “excesso de cautela”. A empresa afirma ainda que está a “fazer tudo para perceber a causa do acidente”.

