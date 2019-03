Canadá suspende todos os voos de Boeing 737 Max 8 e 9

Um Boeing 737 Max 8 da Ethiopian Airlines caiu este domingo na Etiópia e fez 157 vítimas. O desastre levantou dúvidas sobre a segurança de todos estes aviões, que estão a funcionar em inúmeras companhias. Agora, depois de os aparelhos terem sido banidos na Europa e na China, o ministro dos transportes do Canadá suspende todos os voos destas aeronaves do espaço aéreo do país.

A notícia é avançada pelo The New York Times, que refere que esta medida de segurança acionada pelo Governo canadiano decorre de dúvidas quanto à fiabilidade do sistema de controlo de voo dos aparelhos. Um dos pilotos da Ethiopian Airlines tinha reportado problema com este sistema.

Esta medida põe mais pressão nos Estados Unidos da América, país onde se localiza a sede da Boeing. As autoridades norte-americanas não baniram estes aviões e mantém-nos em funcionamento no espaço aéreo dos EUA.

