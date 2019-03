Cindy Crawford em Lisboa: “Fazer 50 anos não foi algo que desejasse”

Não há maus pretextos para se ter Cindy Crawford em Portugal. Embaixadora da Omega há quase 25 anos, a supermodelo esteve em Lisboa, pela primeira vez, para cortar a fita (literalmente) da nova boutique da marca de relógios, em plena Avenida da Liberdade, esta quarta-feira de manhã. Chegou de cor-de-rosa, esbanjou sorrisos e respondeu às perguntas de um grupo de jornalistas portuguesas. Cláudia Vieira deu-lhe as boas-vindas, o sol e a paisagem lisboeta fizeram o resto.

“Estou muito entusiasmada, já tinha ouvido falar tanto desta cidade. Cheguei na segunda-feira, fui ao Panteão, ao Castelo de São Jorge, ao Mosteiro dos Jerónimos. Adorei a sensação de simplesmente andar pelas ruas. Acabei por prolongar a estadia mais um dia, quero ir a Cascais e a Sintra”, conta a ex-manequim norte-americana, que completou 53 anos no mês passado. Além das atrações da praxe, Crawford fez questão de ir ao restaurante Sea Me, depois de este lhe ter sido recomendado por um amigo em Los Angeles.

Questionada sobre o medo de envelhecer, Crawford respondeu com sinceridade. “O mundo está centrado no ideal de juventude e a indústria da moda muito mais. Fazer 50 anos não foi algo que desejasse. E a verdade é que as coisas mudam, por muito sumo verde que beba, por muito exercício que faça”, admitiu a supermodelo.

“Por isso é que é tão importante ir trabalhando todos os aspetos da vida — a filantropia, ter amigas com quem me possa rir sobre o facto de estar a envelhecer”, continua. Os anos 90 foram a era de ouro das grandes supermodelos. Ao lado de Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Helena Christensen propagaram pelos quatro cantos do mundo a imagem de uma mulher perfeita, de beleza e proporções quase sobre-humanas. Hoje, Cindy fala numa maior abertura à diversidade, potenciada pelas redes sociais. “As mulheres conseguiram uma forma de se fazerem ouvir e de dizerem que querem ser incluídas — com corpos diferentes, idades diferentes, etnias diferentes”, refere a supermodelo, que em setembro de 2017 regressou à passerelle, em Milão, juntamente com outros nomes da sua geração, para homenagear Gianni Versace.

Cindy rejeita o título mais esperado. “Não penso em mim como um ícone da moda. Tenho tido muita sorte na vida por ter muitos deles à minha volta — Karl Lagerfeld, Azzedine Alaïa, Gianni Versace. Cresci numa pequena cidade no meio dos Estados Unidos, sem nunca ter pensado na moda enquanto conceito. Para mim, moda era roupa. Quando me mudei para Nova Iorque e comecei a trabalhar como modelo é que fiquei exposta a muitas coisas. Aprendi imenso”, recorda.

A vinda de Cindy Crawford a Lisboa marca a inauguração da primeira loja da Omega na Avenida da Liberdade, marca da qual é embaixadora desde 1995. “Estou casada há mais tempo com a Omega do que com o meu marido, e sem nunca termos brigado”, brinca. Em 2017, não foi a única Crawford a dar a cara pela marca suíça. Ao lado do marido, o empresário Rande Gerber, com quem casou em 1998, e dos filhos, os manequins Kaia, de 17 anos, e Presley Gerber, de 19 anos, protagonizou uma campanha fotografada por Peter Lindbergh.

Continuar a ler