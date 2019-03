Do tio de um dos atiradores, à voluntária. Quem são as 10 vítimas mortais do tiroteio na escola do Brasil

Foram dez as pessoas que morreram no tiroteio na Escola Estadual Raul Brasil em Suzano, cidade no estado de São Paulo. Além dos dois atiradores, que se suicidaram depois do massacre, morreram também cinco crianças entre os 12 e os 17 anos, duas funcionárias e o dono de um stand de aluguer de automóveis nas vizinhanças da escola. Eis o que já se sabe histórias das vítimas mortais do ataque.

A primeira vítima

Dono de stand e tio de um dos atiradores

Jorge António Moraes foi confirmado pela Polícia Militar como a primeira vítima mortal de Guilherme Taucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro. Antes de entrarem na Escola Raul Brasil em São Paulo, os dois atiradores dirigiram-se a um stand de aluguer de automóveis que ficava ao lado e mataram o proprietário que, segundo o G1, é tio de um dos criminosos. As autoridades suspeitam que possam cometido este crime para distrair a polícia antes de atacarem dentro da escola.

Jorge António Moraes era o dono da “Jorginho Veículos” e estava no escritório, dentro da loja, quando o sobrinho entrou no edifício para o balear. O homem foi levado ainda com vida para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e foi submetido a uma cirurgia. Mas não resistiu e sucumbiu no bloco operatório. As autoridades ainda não conseguiram apurar quais foram as motivações deste crime, mas há quem diga que tio e sobrinho tinha discutido no dia anterior.

As funcionárias

Eliana e Marilena, a voluntária na igreja

Marilena Ferreira Vieira Umezo tinha 59 anos, era coordenadora pedagógica na escola, casada, com três filhos. “Ela era uma mulher muito alegre e cheia de coragem. Enfrentava tudo dentro da escola. Violência contra professores, tudo”, descreveu a amiga Denise Hanashiro, que foi professora de inglês na mesma escola. “É muito triste. Marilena era uma mulher maravilhosa, sempre pronta para ajudar”, acrescentou a agora professora reformada.

De acordo com a Veja, Marilena fazia trabalho de voluntariado na Igreja Matriz São Sebastião, na cidade de Suzano, em São Paulo. Era responsável por algumas aulas de catequese e organizava encontros com casais casados naquela igreja. Joni Matos Incheglu, engenheiro e ex-aluno da escola, descreve a vítima como “maravilhosa, religiosa e adorada por todo mundo”: “Ela amava educação. Não conheço os seus alunos atuais, mas tenho certeza de que ela era amada por todos eles”, conclui.

A outra funcionária chamava-se Eliana Regina de Oliveira Xavier e teve morte imediata. Foi a terceira vítima, depois de Jorge e de Marilena.

Os estudantes

Cinco alunos entre os 12 e os 17 anos

Os nomes dos estudantes mortos pela dupla de atiradores já foi confirmada pela Polícia Militar em conferência de imprensa. Chamam-se Pablo Henrique Rodrigues, Clayton António Ribeiro, Samuel Melquíades Silva de Oliveira, Douglas Murilo Celestino e Caio Oliveira. Tinham entre os 12 e os 17 anos-

Guilherme Taucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro são ex-alunos da Escola Estadual Raul Brasil. O primeiro tinha 17 anos e o segundo celebraria 26 no próximo sábado. Guilherme tinha andado na Escola Raul Brasil até ao ano letivo passado, mas tinha sido expulso por mau comportamento.

Na página de Facebook que lhe está a ser associada, publicou um símbolo referente à anarquia, uma fotografia da banda Slipknot, uma ilustração de uma multidão com caveiras no lugar do rosto à frente da bandeira brasileira, uma imagem de divulgação do jogo “Counter-Strike: Global Offensive” e uma ilustração de duas mãos acorrentadas por algemas forradas com notas verdes.

Às 13h desta quarta-feira, poucos minutos antes do ataque, esta página publicou 30 fotografias de um homem com o rosto tapado por uma máscara ilustrada com o desenho de uma caveira, tal como um dos atiradores usava quando entrou a matar na escola em São Paulo. Nessa publicação, Guilherme — que na página se chama“Guilherme Alan” — diz estar “a viajar para São Paulo”.

Já no perfil associado a Luiz Henrique de Castro, a fotografia que o ilustra é uma imagem monocromática de militares de um Exército a olhar pela mira das armas. E a fotografia de capa é um graffiti com uma pistola que dispara contra pequenas sombras de pessoas, que fogem em três direções. A página também tem várias outras imagens de ambiente militar, muitas das quais com a bandeira russa.

