Four Tet, Talib Kweli, John Hopkins e muito mais no festival lisboeta Nova Batida

Depois de uma primeira edição em 2018, o festival lisboeta de música Nova Batida vai ter a sua segunda edição em setembro deste ano. Durante três dias, de 13 a 15, o espaço Village Underground Lisboa, em Alcântara, vai acolher as novas batidas da música de dança e hip-hop. A primeira vaga de confirmações foi avançada esta quarta-feira pela organização e inclui muitos dos artistas que vão compor o cartaz.

Das mais de 30 atuações confirmadas — de artistas nacionais e internacionais e com showcases de espaços lisboetas como Anjos 70, Musicbox e Galeria Zé dos Bois –, um dos grandes destaques é Four Tet. Nascido Kieran Hebden, o DJ e produtor musical britânico é um dos mais prestigiados da música de dança mundial, tendo uma carreira já longa e álbuns aclamados editados como Rounds (2003), There Is Love In You (2010), Beautiful Rewind (2013) e New Energy (2017).

Talib Kweli é outros dos destaques. Rapper norte-americano, ativista e agitador social, é um dos intervenientes mais importantes do hip-hop dos Estados Unidos da América do final dos anos 1990 e dos anos 2000. Talib Kweli tem-se mantido ativo também nos últimos anos, tendo editado há dois anos o seu oitavo álbum, Radio Silence.

NOVA BATIDA 2019 FIRST ARTIST ANNOUNCEMENTWe are pleased to announce our first wave of incredible artists joining us… Posted by Nova Batida on Wednesday, March 13, 2019

Nesta primeira vaga de confirmações inclui-se ainda uma atuação ao vivo e a solo do músico e DJ Sam Shepherd — com o seu projeto Floating Points –, um concerto em formato DJ set do britânico John Hopkins, atuações do DJ e produtor espanhol John Talabot e do DJ e produtor britânico Daniel Avery e concertos da saxofonista e compositora britânica Nubya Garcia e da banda Friendly Fires.

DJ Marfox (artista da editora portuguesa Príncipe), Midland, Octavian, Ben UFO, os rappers Slowthai (inglês) e Octavian (franco-britânico), o projeto de revisitação da música africana Awesome Tapes From Africa — de Brian Shimkovitz — e Sassy J são outros dos destaques desta primeira vaga de confirmações do cartaz do festival.

Na edição anterior do Nova Batida, a primeira, atuaram Mount Kimbie, Rita Maia, George Fitzgerald, Max Cooper, Connie Constance, Octa Push, Seun Kuti, Little Dragon e Gilles Peterson, entre outros.

Continuar a ler