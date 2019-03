Francisco Assis demite-se de cargo europeu em protesto: “Fui impedido de participar no debate no Parlamento Europeu”

O eurodeputado socialista Francisco Assis demitiu-se do cargo de coordenador da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-American (EuroLat), depois de ter sido “impedido de participar” num debate de urgência no Parlamento Europeu sobre a Venezuela, realizado esta terça-feira. Francisco Assis considera, na carta de demissão à qual o Observador teve acesso, que a sua “dignidade parlamentar e pessoal” foi posta em causa.

Inexplicavelmente, fui impedido de participar no debate hoje [terça-feira] realizado no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre este tema, sem que me tenha sido apresentada uma explicação plausível”, lê-se na carta.

No debate, quando o eurodeputado socialista pediu para falar, o grupo parlamentar a que pertencem os eurodeputados do PS não lhe deu autorização, alegando que não se tinha inscrito para falar — algo que, de acordo com fonte próxima de Francisco Assis ao Observador, nunca tinha acontecido até agora. O eurodeputado não compreendeu este impedimento especialmente porque “até à presente data”, acrescenta, participou “ativamente em todos os debates levados a cabo neste Parlamento sobre a situação vivida neste país”

Considero tal facto ofensivo da minha dignidade parlamentar e pessoal, pelo que, para a devida salvaguarda da mesma, venho apresentar a demissão das funções de Coordenador dos Socialistas & Democratas no EUROLAT, com efeitos imediatos”, escreveu ainda.

A carta foi redigida depois do debate e entregue ao presidente do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, Udo Bullmann, ainda na terça-feira. Fonte próxima do eurodeputado confidenciou ao Observador que Francisco Assis sentiu que estava a “ser encostado” pelo PS e que lhe estavam a tirar a liberdade e a responsabilidade numa área onde, aliás, é coordenador.

O eurodeputado ocupou o cargo, do qual agora se demitiu, durante dois anos e meio “com empenho e dedicação”, escreve, “acompanhando de muito perto tudo quanto se passa na América Latina assim como tudo o que tem que ver com a relação entre esta região do mundo e a UE”. “Ademais, na qualidade de presidente da Delegação para as Relações com o Mercosul, segui nos últimos anos com especial atenção a evolução da dramática situação política e económica da Venezuela”, lê-se também na carta.

Fontes próximas do eurodeputado lembram ao Observador que Assis sempre foi uma voz crítica do regime venezuelano e já publicava crónicas de opinião a denunciar a situação vivida naquele país “mesmo quando o PS ainda andava enfeitiçado com as políticas chavistas, mesmo até colocando-se em confronto com o próprio Augusto Santos Silva que tinha uma posição de alguma tolerância inicial com o regime”.

