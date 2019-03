Fundo do grupo Blackstone interessado na EDP Renováveis

O fundo de infraestruturas do grupo Blackstone está interessado na compra de parte ou da totalidade da EDP Renováveis (EDPR), em particular, no portfólio da empresa nos Estados Unidos, avançou hoje a agência Bloomberg. De acordo com a mesma fonte, o fundo de infraestruturas do grupo está ancorado no fundo soberano da Arábia Saudita, tendo assim intenções de adquirir a totalidade ou uma parte da empresa liderada por João Manso Neto.

Por outro lado, e apesar de não adiantar mais detalhes, a Bloomberg, citando fontes próximas, referiu que outras empresas do setor da energia estão também interessadas na EDPR, existindo a possibilidade de a Blackstone Infrastructure Partners associar-se a estas. Porém, qualquer acordo vai também estar dependente da proposta da China Three Gorges (CTG) sobre a EDP.

Este não é o primeiro grande investidor internacional que é dado como interessado nos ativos das energias renováveis ou na própria EDPR que é controlada pela EDP. Mas até agora ainda não apareceu uma oferta concorrente à da CTG. Por outro lado, esta notícia surge um dia depois de a EDP ter anunciado um reforço do investimento na energia renovável que vai absorver 75% do plano para 2022, sendo que grande parte deste valor será para aplicar nos Estados Unidos.

Em maio de 2018, a CTG anunciou a intenção de lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) voluntária sobre o capital da energética, oferecendo uma contrapartida de 3,26 euros por ação, cujo pedido foi registado junto do regulador, sem alterações ao preço oferecido inicialmente.

Preço que o fundo de investimento norte-americano Elliot, dono de 2,9% do capital da EDP, defendeu, em fevereiro, ser “excessivamente baixo”, acrescentando que este “subavalia significativamente” a empresa.

Na sessão de hoje da bolsa, a EDP Renováveis subiu 0,99% para 8,64 euros.

