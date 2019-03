Hospitais da CUF voltam atrás e mantêm acordo com a ADSE

O grupo José de Mello Saúde (JMS), responsável pelos hospitais CUF, decidiu voltar atrás e anunciou vai manter as convenções com a ADSE, aceitando marcações mesmo depois do dia 12 de abril, data que estava marcada para que os clientes deixassem de contar com este acordo quando se dirigirem a qualquer um dos hospitais deste grupo. A notícia está a ser avançada pelo jornal Expresso.

“Foi retomada a normal execução da convenção em todas as unidades de saúde da rede Cuf”, informou o grupo numa nota interna assinada pelo presidente da JMS, Salvador de Mello, acrescentando que os beneficiários da ADSE podem “voltar a fazer marcações e utilizar os serviços destas unidades” depois do dia 12 de abril.

No mesmo comunicado, o grupo informa que “nas últimas semanas, foram iniciadas conversações com a ADSE com vista a superar as dificuldades enumeradas no comunicado interno da JMS de 11 de fevereiro” e que “apesar das diferenças que ainda separam ambas as entidades, a José de Mello Saúde reconhece o empenho que o Conselho Directivo da ADSE e as suas tutelas têm colocado no progresso destas conversações”.

