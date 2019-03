Inclinação de 30 graus e três horas de caminhada. 14 escadas vertiginosas espalhadas pelo mundo

No monte Huashan, na China, são tão estreitas que um passo mal dado pode condenar qualquer um à morte. Dentro da Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, as escadas em espiral já provocaram ataques de pânico aos turistas. E em Kalavantin Durg, na Índia, é preciso uma caminhada em ziguezagueante de três horas até ao topo de um forte abandonado que foi em tempos considerado dos mais perigosos do mundo.

Se está a planear umas férias repletas de aventura e risco, estes são os sítios ideais. Chegar até lá não é a parte mais difícil: o problema está mesmo em chegar ao topo destes monumentos — uns do tempo do estilo gótico, outros tão antigos que remontam ao século X e uns modernos, mas igualmente desafiantes.

Dos Estados Unidos à Índia, conheça 14 escadas impróprias para claustrofóbicos e proibidas para quem tem vertigens.

