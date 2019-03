Karius queixa-se à FIFA por não receber há quatro meses no Besiktas

O guarda-redes alemão Loris Karius apresentou uma queixa à FIFA por falta de pagamento de quatro salários em atraso nos turcos do Besiktas, confirmou uma fonte do organismo de cúpula do futebol mundial.

A FIFA confirmou à agência noticiosa France-Presse a informação veiculada inicialmente pelo sítio ‘online’ Goal, mas escusou-se a fazer quaisquer comentários adicionais ao caso do guarda-redes de 25 anos, que joga nos turcos por empréstimo do Liverpool.

Os ‘reds’ afastaram o jogador depois de dois erros na final da Liga dos Campeões de 2018, em que os ingleses perderam com o Real Madrid (3-1), sendo o alemão emprestado por dois anos ao Besiktas, clube no qual alinha o português Ricardo Quaresma.

