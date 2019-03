Leonor Antunes: “Se PSD ou CDS estivessem no governo, eu não aceitaria representar Portugal”

Uma declaração rara marcou a apresentação pública do projeto que Portugal leva este ano à Bienal de Veneza. Leonor Antunes, a artista escolhida por concurso, afirmou que “se estivesse o PSD ou o CDS no governo” ela “não aceitaria” representar o país na conhecida exposição internacional de arte. “Embora sejam partidos democráticos, defendem valores em que não acredito. Defendo os valores da democracia, defendo os valores de esquerda. Estou a apresentar o meu trabalho, e represento-me a mim própria, mas também represento o país e defendo o governo que existe”, afirmou.

Ao lado do curador João Ribas, da ministra da Cultura e do novo diretor-geral das Artes, Leonor Antunes disse também que “a situação no mundo é bastante triste, com países que se estão a tornar regimes fascistas e populistas”, enquanto em Portugal “vivemos quase uma situação fora do comum, temos um governo fantástico que queria apoiar como artista e por isso decidi aceitar o convite” para estar em Veneza.

A apresentação decorreu na quarta-feira de manhã no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, mas não foram divulgadas imagens do trabalho com que a artista ocupará o palácio Giustinian Lolin, onde à falta de pavilhão oficial ficará instalada a representação portuguesa. Como é de regra, a exposição só ganhará forma em cima da data de abertura. O título é “A Seam, a Surface, a Hinge, or a Knot”, uma citação da escritora Briony Fer (é a primeira vez que a artista, habituada a citar nos títulos criadores que tem como referência, pega numa referência de uma escritora viva). A pré-inauguração está marcada para 8 de maio e a abertura ao público acontecerá no dia 11, prolongando-se a exposição até 11 de novembro.

Leonor Antunes disse que a presença na Bienal, onde já esteve há dois anos como convidada da organização para a mostra central “Viva Arte Viva”, não é um momento de consagração nem representará uma mudança no seu percurso. Reconheceu que vive “um bom momento” e disse que “as pessoas irão a Veneza ver a exposição da Leonor Antunes e não o Pavilhão de Portugal, as pessoas vão ver os artistas que estão lá”. Falando também em nome de João Ribas, acrescentou que têm “um alvo internacional”. “Não me revejo como artista portuguesa, sou uma artista que por acaso nasceu aqui. O nosso público é um público internacional.”

Nascida em Lisboa em 1972, terminou os estudos em artes visuais e escultura na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa em 1998 e radicou-se em Berlim em 2004, onde começou por trabalhar com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian e aprofundou estudos na Academia de Belas-Artes de Karlsruhe.

Sempre quis ir para Berlim, era uma cidade em que achei que teria contexto para o meu trabalho, porque a cidade tem visibilidade e há muitos artistas a viver lá”, contou Leonor Antunes. “Em Lisboa, hoje, é mais fácil, mas naquela época era muito complicado, não havia muitos curadores que visitassem a cidade, as galerias eram fracas e não faziam um trabalho de internacionalização dos artistas, principalmente para uma mulher artista era muito complicado.”

Leonor Antunes tem tido uma presença mais ou menos discreta em termos mediáticos, mas é um nome forte no circuito internacional da arte contemporânea, com exposições no Museu Reina Sofia em Madrid, no Hangar Bicocca de Milão, no New Museum de Nova Iorque ou no Museu de Arte Contemporânea de São Francisco. Em Portugal, esteve na Bienal de Arte Contemporânea da Maia (1999 e 2003), no Museu de Serralves (2011), na Kunsthalle Lissabon (2013) ou no Pavilhão Branco das Galerias Municipais de Lisboa (2017).

