Mais de 30 militantes do Boko Haram mortos em combate com exército do Níger

Trinta e três militantes do grupo ‘jihadista’ Boko Haram morreram nos últimos quatro dias numa operação do exército do Níger na região sudeste do país, junto ao lago Chade, anunciou esta quarta-feira o ministro da Defesa nigerino.

Durante a operação, as tropas nigerinas confiscaram uma quantidade elevada de material, incluindo dois carros veículos com armas antiaéreas, duas motos, um morteiro, e dez armas de assalto “AK47”, assim como mais de 3.600 balas de diversos calibres.

À agência espanhola Efe, uma fonte militar indicou que esta operação das forças militares nigerinas foi iniciada pouco depois de o grupo Boko Haram ter matado sete membros da guarda nacional do Níger, na semana passada, em Diffa.

O Boko Haram nasceu nos estados muçulmanos do nordeste da Nigéria, e ataca regularmente populações civis em países vizinhos como o Chade e o Níger.

A atual ofensiva militar das forças do Níger surge numa altura em que autoridades de Diffa prolongaram o período para que os militantes locais do Boko Haram entregassem as suas armas e se rendessem.

Perante o baixo número de militantes que se entregaram até ao prazo inicial de 31 de dezembro (177, no total), o governador de Diffa, Mahamadu Laualy, decidiu prolongar o período de forma indefinida para encorajá-los a “aproveitar a mão estendida pelo governo”.

Continuar a ler